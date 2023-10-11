Глава РЭО Буцаев отметил важную роль РОП в переходе к экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Как сообщает gorod55.ru, ключевые тезисы новой реформы обсуждались в рамках паблик-тока «РОП: игра по новым правилам» на Российском экологическом форуме (РЭФ) 10 октября.
Согласно заявлению главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, РОП играет большую роль в процессе перехода государства к экономике замкнутого цикла, поскольку благодаря РОП формируются экономические предпосылки к созданию эффективной системы возвращения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Буцаев подчеркнул, что природоохранный блок российского правительства, возглавляемый вице-премьером Викторией Абрамченко, разработал соответствующие законодательные изменения.
«Мы планируем свести к минимуму бумажный оборот и переводим все в единую систему — ЕФГИС УОИТ. Она будет не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но также будет сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС „Промышленность“, „Меркурий“, системы маркировки „Честный знак“ и прочими. Это позволит нам верифицировать отчетность», — рассказал директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.
Замглавы департамента расширенной ответственности производителей ППК «РЭО» Валентина Аникеенко назвала сроки реализации основных этапов реформы.
Она заявила, что со следующего года начнет действовать федеральный закон о РОП — это и есть начало реформы.
С 1 сентября 2024 года вступят в силу новые требования, касающиеся лицензирования. С этого же момента российское правительство получит право сформировать список продукции и товаров, производство которых осуществляется с обязательной долей вторсырья.
В течение всего этого года производители и импортеры могут представлять отчетность по старым правилам, которые действуют сейчас, без учета реформы.
С 1 января 2024-го по 1 января 2026-го государство будет вправе проводить эксперимент по апробации новых правил для импортеров.
До конца 2025 года норматив утилизации для упаковки будет составлять 55%.
До 15 апреля 2025 года произойдет переход на представление отчетности по новым требованиям.
С 2026 года норматив для упаковки вырастает до 75%, начнут действовать новые правила для импортеров.
В 2027 году реформа должна закончиться, а импортеры и производители будут обязаны утилизировать всю упаковку.
Благодаря реформе РОП в стране формируется экономика замкнутого цикла.