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Глава РЭО анонсировал создание 19 тысяч новых рабочих мест в отрасли обращения с ТКО

Глава РЭО анонсировал создание 19 тысяч новых рабочих мест в отрасли обращения с ТКО

11 октября 2023, 20:13
Фото: reo.ru
Гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что благодаря построению в стране экономики замкнутого цикла удастся создать более 19 тысяч прямых рабочих мест, а также дополнительные места в смежных сферах.

Как сообщает bel.ru, глава ППК «РЭО» на сессии «Корпоративное образование: человеческий капитал как основа устойчивого развития», состоявшейся 10 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ), обсудил с ректорами ведущих вузов и корпоративным сектором развитие кадрового потенциала для экономики замкнутого цикла.

«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года. А, скорее всего, можно будет применить мультипликатор три к этой цифре. Потому что принципиально многих из наших смежников также развиваем за счет развития собственных бизнесов. И, конечно же, мы можем предложить крайне конкурентоспособные условия не только финансовые, но в том числе и касающиеся роста образования или уровня технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Потому что мы видим, насколько серьезно меняются технологии в нашем секторе и насколько в этом отношении сектор становится высокотехнологичным. Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — отметил Буцаев.

Он также рассказал о программах подготовки кадров в сфере экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами, которые Российский экологический оператор реализует при участии НИТУ МИСиС и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Помимо этого, глава РЭО рассказал о консорциуме, в который вошли 40 авторитетных российских вузов, в том числе МГТУ имени Н. Э. Баумана и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Темами для обсуждения на сессии также стали тенденции и перспективы развития корпоративного образования в РФ, возможность корпоративных университетов стать альтернативой традиционным академическим вузам касательно развития специфических профессиональных компетенций, механизмы формирования и транслирования унифицированных образовательных компетенций в новых форматах.

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