Экономист назвала шесть отраслей, которые всегда будут актуальны

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Экономист и доцент Татьяна Захарова объяснила, что есть шесть основных сфер деятельности, которые существуют в настоящее время и будут актуальны и в будущем. Это безопасность жизни, ресурсы и их добыча, питание, здоровье, финансы и среда обитания. В этих сферах нет ничего нового за много лет, однако научно-технический прогресс влияет на них и улучшает их развитие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Современные технологии все больше заменяют человеческий труд в каждой из указанных сфер. Например, добычу и переработку ресурсов выполняет техника, которой нужно меньше людей для управления, чем раньше. Производство продуктов питания, приготовление еды и продажа также все чаще осуществляются без участия человека. Автоматы с игрушками, шоколадками, бутербродами и жвачками уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, заменив человека. Сюда же можно отнести телемедицину, онлайн-банкинг и голосовых помощников, которые делают ненужными многих телефонных операторов.