Экономист назвала шесть отраслей, которые всегда будут актуальны

Экономист и доцент Татьяна Захарова объяснила, что есть шесть основных сфер деятельности, которые существуют в настоящее время и будут актуальны и в будущем. Это безопасность жизни, ресурсы и их добыча, питание, здоровье, финансы и среда обитания. В этих сферах нет ничего нового за много лет, однако научно-технический прогресс влияет на них и улучшает их развитие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».