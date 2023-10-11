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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Экономист назвала шесть отраслей, которые всегда будут актуальны

11 октября 2023, 12:58
Во всем мире есть определенные сферы деятельности, которые всегда будут актуальными. Однако, из-за технологического прогресса, некоторые профессии скоро потеряют свою значимость.

Экономист и доцент Татьяна Захарова объяснила, что есть шесть основных сфер деятельности, которые существуют в настоящее время и будут актуальны и в будущем. Это безопасность жизни, ресурсы и их добыча, питание, здоровье, финансы и среда обитания. В этих сферах нет ничего нового за много лет, однако научно-технический прогресс влияет на них и улучшает их развитие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Современные технологии все больше заменяют человеческий труд в каждой из указанных сфер. Например, добычу и переработку ресурсов выполняет техника, которой нужно меньше людей для управления, чем раньше. Производство продуктов питания, приготовление еды и продажа также все чаще осуществляются без участия человека. Автоматы с игрушками, шоколадками, бутербродами и жвачками уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, заменив человека. Сюда же можно отнести телемедицину, онлайн-банкинг и голосовых помощников, которые делают ненужными многих телефонных операторов.

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