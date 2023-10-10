Вызовы Башкирии: с чем и кем пришлось бороться Хабирову на посту главы региона

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Радий Хабиров занял должность врио главы Башкортостана 11 октября 2018 года после отставки Рустэма Хамитова. Спустя год, 19 сентября 2019 года Хабиров был избран жителями республики на пятилетний срок.
Самая продолжительная борьба Радия Хабирова на посту главы Башкортостана была с нелегальными перевозчиками. На пятый день своего возвращения в республику еще в статусе «врио» Хабиров потребовал у чиновников разобраться с происходящем в сфере общественного трансопрта.
Так, в 2018 году, в республике началась транспортная реформа. Власти начали вытеснять «недобросовестных» перевозчиков и закупать новые автобусы. В 2022 году Радий Хабиров на заседании совета по правам человека при главе РБ рассказывал, что четыре года были разрушены криминальный схемы, наведен порядок.
— Теперь у нас самый молодой автобусный парк в ПФО, все расчеты прозрачны, есть карта «Алга», — Радий Хабиров
Действительно, с конца 2019 года из Уфы исчезли легендарные и уже значительно устаревшие ПАЗики. Если раньше средний возраст автобусов в Уфе составлял 10 лет и был представлен некачественной, старой и ржавой техникой, то сейчас возраст составляет 3-4 года.
Несмотря на то, что работа общественного транспорта еще критикуется обществом, важная задача транспортной реформы — формирование нормального автопарка и прозрачных условий работы перевозчиков была решена.
Вторую, важную задачу, которую Радию Хабирову необходимо было решить на посту главы Башкортостана — это проблема с черными копателями.
В 2018 года Радий Хабиров заявил, что разрабатываться недра Башкортостана будут только в интересах республики. Тогда Хабиров побывал на одном из карьеров по добыче природного камня-плитняка рядом с селом Темясово. Добывался природный материал, судя по состоянию объекта, нелегально и варварскими способом, передавала пресс-служба главы РБ. На тот момент в районе было около 40 аналогичных локаций.
Депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров, который с 2016 года помогал местных жителям бороться с черными копателями, выступил в поддержку действий главы республики, заявля, что с возвращением Радия Хабирова ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Примечательно, что после стали вскрываться и другие факты незаконной добыче. В феврале 2019 года был выявлен факт незаконной добыче природного камня недалеко от села Юлдыбаево. В марте поступило очередное сообщение о незаконной добыче плитчатого камня вновь недалеко от села Темясово. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.
— Таких дел уже заведено много. И вот так — последовательно, спокойно и предельно жёстко мы разберемся со всеми нарушителями закона. Полезные ископаемые республики будут служить ее развитию и благополучию наших граждан, — Радий Хабиров.
В «наследство» Радию Хабирову досталась и другая обширная и серьезная проблема — обманутые дольщики. В Башкирии, на тот момент, их насчитывалось более 8 тысяч. В первый год на посту главы Башкортостана Радий Хабиров поручил правительству республики решить этот вопрос.
— Уважаемые дольщики, один на один с этой бедой мы вас не оставим. Но это сложный и долгий путь, который мы должны пройти вместе, рука об руку работать и слышать друг друга, — обратился тогда к гражданам Радий Хабиров.
На данный момент в категории обманутых дольщиков находятся более 2,2 тысяч человек. По данным на сентябрь этого года, в Башкортостане остается 31 проблемный дом, из которых 12 достраиваются за счет республиканского бюджета, дольщики 11 домов получат компенсацию из федерального Фонда развития территорий. Кроме того, два дома будут исключены из перечня в связи с отсутствием пострадавших, еще 2 дома будут достроены на федеральные средства. Вопрос по оставшимся домам будет решен до конца III квартала 2023 года.
Полностью решить проблему с обманутыми дольщиками в Башкортостане планируют до 2024 года.
Проблема с реализацией нелегального алкоголя в центре внимания властей Башкортостана с первого дня работы Радия Хабирова на посту главы. Паленое спиртное становилось причиной множества отравлений и смертей жителей региона.
Для борьбы с этим был введен запрет на продажу алкоголя в дни сабантуев, в День молодежи, особый режим продажи установили в новогодние праздники.
Был запущен проект «Трезвое село». Участие в нем принимают все муниципалитеты республики. Победителями проекта за время его существования стали более 150 сел на муниципальном этапе и 27 — на региональном.
Снижается и количество летальных исходов. Если, в 2018 году от употребления алкоголя погибло 211 человек, в 2022 году показатель снизился до 52 человек.
Пандемия изменила жизнь всех россиян в 2020 году. В Башкортостане первые меры по снижению рисков распространения инфекции были приняты практически сразу — в марте 2020 года. В том же месяце Радий Хабиров подписал указ о введении на территории республики режима повышенной готовности в связи с угрозой COVID-19.
Ситуация требовала быстрых решений. Сначала некоторые больницы были перепрофилированы на работу с зараженными COVID-19 пациентами. Параллельно с этим строились новые ковид-госпиталя.
Первый госпиталь был построен в Зубово в мае 2020 года, его строительство заняло всего 55 дней. Второй подобный объект был введен в эксплуатацию в Стерлитамаке менее, чем за 2 месяца. В декабре 2021 года началось строительство госпиталей в Сибае и Туймазах — первых пациентов учреждения приняли марте того же года.
Опыт Башкортостана оказался настолько удачным, что по примеру республики ковид-госпиталя начали строить и в других регионах России.
— Дело не только в эстетике цветка курая — и в функциональном плане такая форма оказалась очень удобной. Блоки одновременно совмещены, но при этом надежно разделены, как и требуется в инфекционных больницах, — Радий Хабиров.
В мае этого года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. С этого момента она считается оконченной. Между тем, построенные госпитали продолжат свою работу, но уже в качестве обычных многопрофильных больниц.
В феврале 2022 года Россия начала специальную военная операция на Украине. Радий Хабиров решение президента России Владимира Путина поддержал. С тех пор в республике ведется работа по формированию добровольческих батальонов и отрядов, а всем участникам специальной военно операции оказывается поддержка.
Первый добровольческий батальон был назван в честь генерала Минигали Шаймуратова. Инициатива по его формированию принадлежит организации ветеранов боевых действий, патриотических движений. Республика в свою очередь оказывала всевозможную поддержку. Так, в июле 2022 года на службу были отправлены первые добровольцы.
— Твердо обещаю, что я как Глава республики, все жители Башкортостана будем вас поддерживать. Мы будем стоять за вашими спинами и обеспечивать всем необходимым. Мы обязательно поддержим и ваши семьи, — написал в день проводов Радий Хабиров в своих социальных сетях.
На данный момент в республике было сформировано 5 батальонов и один добровольческий полк «Башкортостан». Как сообщал Радий Хабиров в сентябре, ведется работа по формированию еще двух подразделений.
Военнослужащие регулярно получают от республики дополнительные выплаты. В частности, к федеральным выплатам каждый доброволец от Башкирии получает единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей и по 2 тысячи рублей ежедневно во время службы. Всего на выплаты добровольцам республика потратила 3,7 миллиарда рублей.
Кроме того, за это время в Башкирии также были приняты меры поддержки участников СВО и их семей. Список льгот также расширяется. Крайний раз изменения вносились в сентября этого года. Согласно постановлению, подписанному Радием Хабировым, участники СВО и их семьи могут получить:
Им также положены сертификаты на обучение в ссузах, психологическая помощь, путевки в санатории, помощь в трудоустройстве, льготы по транспортному налогу, освобождение от платы за услуги по обращению с ТКО и ряд других мер.
В последние годы, республика стала чаще сталкивать с лесными пожарами. Пожароопасный сезон приходится на весну-лето. Осложняется ситуация тем, что горение происходит в труднодоступной местности. Решить эту проблему республике помог спасательный вертолет Ка-32.
— Прошлогодние пожары показали, что в условиях гористой и труднопроходимой местности нам особенно нужна специализированная техника. А при наличии такой машины постараемся работать на опережение, — писал тогда Радий Хабиров.
В 2022 году Башкортостан такой вертолет получил за 990 миллионов рублей. Используется он для проведения спасательных работ, тушения лесных пожаров и эвакуации тяжелобольных.
Этим летом вертолет привлекался для тушения крупного лесного пожара в Узянском лесничестве. По информации Госкомитета по ЧС, во время перехода низового пожара на верховой в лесу оказалась отрезана группа из 24 участников тушения. Эвакуировать с опасного место их смогли только на спасательном вертолете, который осуществлял сбор воды.
Общими усилиями пожар был локализован и ликвидирован. После Радий Хабиров поручил представить к награде пожарных и экипаж вертолета, которые работы на объекте.
За пятилетний срок на посту главы Башкортостана Радию Хабирову пришлось и в прямом смысле выйти на ринг против актера Стивена Сигала. В 2019 Сигал посетил инвестиционный форум «Зауралье-2019» в Абзелиловском районе в спецпредставителя российского МИДа.
Там же глава региона показал звезде голивуда несколько приемов борьбы Куреш, стойку и способы повязывания кушака. Противостояние на ринге закончилось ничьей.
— У него огромный авторитет в мире спорта, в том числе борьбы. И мы обсуждаем с ним развитие этого направления, в том числе идеи по дворцу борьбы. Он — спецпредставитель российского МИДа, и ему интересно видеть разные уголки страны, которую он представляет, — отзывался о встрече Радий Хабиров.