Вызовы Башкирии: с чем и кем пришлось бороться Хабирову на посту главы региона

На данный момент в категории обманутых дольщиков находятся более 2,2 тысяч человек. По данным на сентябрь этого года, в Башкортостане остается 31 проблемный дом, из которых 12 достраиваются за счет республиканского бюджета, дольщики 11 домов получат компенсацию из федерального Фонда развития территорий. Кроме того, два дома будут исключены из перечня в связи с отсутствием пострадавших, еще 2 дома будут достроены на федеральные средства. Вопрос по оставшимся домам будет решен до конца III квартала 2023 года.