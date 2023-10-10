«Вонять начнет»: видео с допроса уфимца, подозреваемого в убийстве 14-летней сестры

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По версии следствия, в ночь на вторник, 10 октября, подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру. После содеянного он спрятал тело в багажнике автомобиля их матери. Утром мать, не обнаружив дома дочь, обратилась в полицию, но вскоре сама обнаружила ее тело.
По словам подозреваемого, он выждал момент, когда его сестра выйдет из ванной, после чего набросил на её голову полотенце и начал душить. На какое-то время он убрал тело сестры в диван, однако позднее решил перенести его в машину, опасаясь, что спустя какое-то время труп начнет издавать характерный запах.
В результате первоначальных следственно-оперативных мероприятий следователями и криминалистами СКР совместно с оперативниками установлена причастность молодого человека к совершенному преступлению. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания и задержан.