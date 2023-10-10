«Вонять начнет»: видео с допроса уфимца, подозреваемого в убийстве 14-летней сестры

По словам подозреваемого, он выждал момент, когда его сестра выйдет из ванной, после чего набросил на её голову полотенце и начал душить. На какое-то время он убрал тело сестры в диван, однако позднее решил перенести его в машину, опасаясь, что спустя какое-то время труп начнет издавать характерный запах.