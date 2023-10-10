Вместе с уфимцами проснулись пробки: на каких улицах образовались заторы

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Центральные улицы Уфы сковали пробки. Об этом свидетельствуют Яндекс.Карты.
Сложная ситуация наблюдается на участке улицы Советской между улицами Заки Валиди и Тукаева. Также сложно выехать с Пушкина на Цюрупы. Дело в том, что движение перекрыто возле Советской площади и Национального музея.
Участок между Тукаева и Пушкина также «стоит» на Карла Маркса. А улица Аксакова обездвижена от 6 общежития БГПУ им. Акмуллы у Коммунистической до бывшего Главного корпуса БашГУ (ныне — УУНиТ).
В целом ситуация в Уфе лучше вчерашней, когда город «встал» в 9-балльных пробках. Кроме центра, проблемы могут возникнуть на выезде с улиц Шота Руставели и Трамвайной из-за ремонтных работ на проспекте Октября.
Сложнее всего приходится жителям Шакши и Иглино, работающим в Уфе. Сейчас с большим трудом можно выехать на Шакшинский мост из Дорогино и Князево. Ремонтные работы на мосту усложняют движение и тем, кто желает выехать из города.
Напомним, сегодня также будет перекрыта улица Театральная.