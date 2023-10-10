Вместе с уфимцами проснулись пробки: на каких улицах образовались заторы

Сложнее всего приходится жителям Шакши и Иглино, работающим в Уфе. Сейчас с большим трудом можно выехать на Шакшинский мост из Дорогино и Князево. Ремонтные работы на мосту усложняют движение и тем, кто желает выехать из города.