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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Центр Уфы сковали пробки. Жителям Шакши тоже приходится терпеть

Вместе с уфимцами проснулись пробки: на каких улицах образовались заторы

10 октября 2023, 04:25
Фото: 1MI

Центр Уфы сковали пробки. Жителям Шакши тоже приходится терпеть

Дело в перекрытии дорог и ремонтных работах.

Центральные улицы Уфы сковали пробки. Об этом свидетельствуют Яндекс.Карты.

Сложная ситуация наблюдается на участке улицы Советской между улицами Заки Валиди и Тукаева. Также сложно выехать с Пушкина на Цюрупы. Дело в том, что движение перекрыто возле Советской площади и Национального музея.

Участок между Тукаева и Пушкина также «стоит» на Карла Маркса. А улица Аксакова обездвижена от 6 общежития БГПУ им. Акмуллы у Коммунистической до бывшего Главного корпуса БашГУ (ныне — УУНиТ).

Фото: yandex.ru/maps

В целом ситуация в Уфе лучше вчерашней, когда город «встал» в 9-балльных пробках. Кроме центра, проблемы могут возникнуть на выезде с улиц Шота Руставели и Трамвайной из-за ремонтных работ на проспекте Октября.

Сложнее всего приходится жителям Шакши и Иглино, работающим в Уфе. Сейчас с большим трудом можно выехать на Шакшинский мост из Дорогино и Князево. Ремонтные работы на мосту усложняют движение и тем, кто желает выехать из города.

Напомним, сегодня также будет перекрыта улица Театральная.

#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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