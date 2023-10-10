Валерий Лимаренко обсудил с инвестором развитие рыбопереработки в порту Корсакова

«Обсудили со всеми заинтересованными сторонами ряд технических вопросов по подключению будущих объектов к сетям водо-, энерго- и газоснабжения. В кратчайшие сроки необходимо решить все поставленные задачи. Уже в 2024 году инвестор приступит к строительству самого современного рыбоперерабатывающего комплекса здесь, в Корсаковском порту. Также в рамках модернизации порта создадут холодильные мощности, а сам порт станет глубоководным. Это очень важно, поскольку развитая логистика является ключом к развитию экономики всей Сахалинской области», — пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.