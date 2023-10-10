Валерий Лимаренко обсудил с инвестором развитие рыбопереработки в порту Корсакова

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Published Сегодня, 06:31
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Предприятие вложит в реализацию рыбоперерабатывающего комплекса в Корсакове 6,5 млрд рублей, а также откроет 250 рабочих мест. Проект «Гидростроя» станет частью рыбного кластера, который создает правительство Сахалинской области в партнерстве с бизнесом на территории Корсаковского морского порта. Это часть масштабной модернизации учреждения, которое является центром морских перевозок на юге Сахалина.
«Обсудили со всеми заинтересованными сторонами ряд технических вопросов по подключению будущих объектов к сетям водо-, энерго- и газоснабжения. В кратчайшие сроки необходимо решить все поставленные задачи. Уже в 2024 году инвестор приступит к строительству самого современного рыбоперерабатывающего комплекса здесь, в Корсаковском порту. Также в рамках модернизации порта создадут холодильные мощности, а сам порт станет глубоководным. Это очень важно, поскольку развитая логистика является ключом к развитию экономики всей Сахалинской области», — пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов отметил: проектирование новой крупной электроподстанции, которая обеспечит электричеством не только объекты порта, но и жилые микрорайоны города, уже завершено. Сейчас проект проходит государственную экспертизу. Одновременно в Корсакове продолжают модернизацию газовых сетей.
«Также надо решить ряд вопросов по реконструкции сетей водоснабжения и водоочистки. Мы совместно с правительством региона и компанией-инвестором этим занимаемся. Идет выработка инженерных решений, после чего будет создан проект и начнется строительство», — рассказал глава администрации Корсаковского района.
В проекте, который разработала компания «Гидрострой», предусмотрен рыбоперерабатывающий комплекс мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5 тысяч тонн продукции. Четырехстороннее соглашение о реализации масштабной инвестиционной инициативы подписали на Восточном экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
Новый комплекс по переработке рыбы в Корсакове получит особые преимущества в том числе благодаря размещению на территории порта. Современная инфраструктура после проведения всех мероприятий по его модернизации обеспечит рыбопромышленникам максимально оперативный прием улова без потери в качестве. При строительстве комплекса применят 30-летний отраслевой опыт холдинга «Гидрострой», а также современные технологии, отработанные на построенных и уже действующих крупнейших в России РПК «Крабозаводск» на Шикотане и «Ясный» на Итурупе.