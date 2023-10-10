В Уфе на полтора месяца перекроют проспект Салавата Юлаева

Как сообщают городские власти, ограничения по крайней правой полосе вводятся на участке проспекта Салавата Юлаева. Речь идёт об отрезке в сторону Сипайлово, напротив съезда с улицы Мурманской. Сейчас там строится тоннель и развязка, которая должна соединить Восточный выезд с улицей Города Галле.