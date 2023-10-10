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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В столице Башкирии вводятся новые ограничения движения

В Уфе на полтора месяца перекроют проспект Салавата Юлаева

10 октября 2023, 08:42
Фото: 1MI

В столице Башкирии вводятся новые ограничения движения

Об очередном перекрытии рассказали в мэрии.

В Уфе будет сложнее проехать по одной из главных магистралей — проспекту Салавата Юлаева.

Как сообщают городские власти, ограничения по крайней правой полосе вводятся на участке проспекта Салавата Юлаева. Речь идёт об отрезке в сторону Сипайлово, напротив съезда с улицы Мурманской. Сейчас там строится тоннель и развязка, которая должна соединить Восточный выезд с улицей Города Галле.

Участки, где вводится ограничение движения, отмечены красным.Участки, где вводится ограничение движения, отмечены красным.
Участки, где вводится ограничение движения, отмечены красным.
Фото: 2gis

В администрации отмечают, что ограничения связаны с ремонтными работами. Они вводятся с сегодняшнего дня до 30 ноября.

Также мы предупреждали об ограничениях движения у Конгресс-холла. А в центре Уфы дороги перекроют из-за посвящения детей в «шаймуратовцы».

#Уфа#Дороги#Транспорт#Мэрия#Идэль Гумеров
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