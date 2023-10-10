В Уфе на полтора месяца перекроют проспект Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Уфе будет сложнее проехать по одной из главных магистралей — проспекту Салавата Юлаева.
Как сообщают городские власти, ограничения по крайней правой полосе вводятся на участке проспекта Салавата Юлаева. Речь идёт об отрезке в сторону Сипайлово, напротив съезда с улицы Мурманской. Сейчас там строится тоннель и развязка, которая должна соединить Восточный выезд с улицей Города Галле.
В администрации отмечают, что ограничения связаны с ремонтными работами. Они вводятся с сегодняшнего дня до 30 ноября.
Также мы предупреждали об ограничениях движения у Конгресс-холла. А в центре Уфы дороги перекроют из-за посвящения детей в «шаймуратовцы».