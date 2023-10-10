mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

В Уфе перекроют улицу в центре города

В центре Уфы перекроют дорогу из-за детей

10 октября 2023, 03:49
Фото: 1MI

В Уфе перекроют улицу в центре города

Ограничения движения продлятся два дня

В Уфе два дня будет перекрыта улица Театральная от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди, а также район Советской площади. Всё из-за посвящения детей в «шаймуратовцы».

В движение «Юные шаймуратовцы» входят дети, обучающиеся в так называемых «шаймуратовских классах», посвящённых советскому военачальнику Минигали Шаймуратову. Школьников в этих классах вовлекают в углублённое изучение башкирского и иностранных языков, физкультуры и военнизированной подготовки. Естественно, среди учеников ведётся патриотическая работа.

Места перекрытия обозначены краснымМеста перекрытия обозначены красным
Места перекрытия обозначены красным
Фото: 2gis

Как сообщили в мэрии, улица Театральная будет закрыта для движения 10 октября с 6:00 до 16:00 и 11 октября с 6:00 до 13:00. В это время туда будут свозить детей и будет организована стоянка для школьных автобусов.

Также невозможно будет проехать по Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции). Сегодня эти меры продлятся с с 12:00 до 16:30, завтра — 9:00 до 13:00.

Напомним, перекрыта будет и парковка у конгресс-холла.

Парковку у Конгресс-холла «Торатау» закроют в Уфе
Узнать подробнее
#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы
Сегодня, 05:10
Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности
Сегодня, 06:28
Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ
Сегодня, 05:30
Правительственный борт заметили в небе над Башкирией
Сегодня, 07:25
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Вчера, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15