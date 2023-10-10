В центре Уфы перекроют дорогу из-за детей

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В Уфе два дня будет перекрыта улица Театральная от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди, а также район Советской площади. Всё из-за посвящения детей в «шаймуратовцы».
В движение «Юные шаймуратовцы» входят дети, обучающиеся в так называемых «шаймуратовских классах», посвящённых советскому военачальнику Минигали Шаймуратову. Школьников в этих классах вовлекают в углублённое изучение башкирского и иностранных языков, физкультуры и военнизированной подготовки. Естественно, среди учеников ведётся патриотическая работа.
Как сообщили в мэрии, улица Театральная будет закрыта для движения 10 октября с 6:00 до 16:00 и 11 октября с 6:00 до 13:00. В это время туда будут свозить детей и будет организована стоянка для школьных автобусов.
Также невозможно будет проехать по Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Заки Валиди до Октябрьской революции). Сегодня эти меры продлятся с с 12:00 до 16:30, завтра — 9:00 до 13:00.
Напомним, перекрыта будет и парковка у конгресс-холла.