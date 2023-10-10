В Госдуме предложили увеличить время перемены для обеда школьников до 30 минут

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В своем обращении Власов отметил, что ежедневно множество школьников питается в школах, получая гарантированный бесплатный горячий обед. Однако во многих школах на это выделяется всего 20 минут перемены, по которой ребятам нужно успеть собрать вещи, дойти до столовой, позаботиться о личной гигиене и получить еду.
Такое ограниченное время заставляет детей торопиться, что негативно сказывается как на процессе питания, так и на учебе из-за возможных опозданий на следующие занятия. При этом для работающих взрослых, согласно Трудовому кодексу, время обеденного перерыва не может быть менее 30 минут, пишет RT.
Поэтому Власов просит рассмотреть необходимость изменений в законодательстве, чтобы установить минимальную продолжительность обеденной перемены для школьников не менее 30 минут.