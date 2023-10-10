В Госдуме предложили увеличить время перемены для обеда школьников до 30 минут

Такое ограниченное время заставляет детей торопиться, что негативно сказывается как на процессе питания, так и на учебе из-за возможных опозданий на следующие занятия. При этом для работающих взрослых, согласно Трудовому кодексу, время обеденного перерыва не может быть менее 30 минут, пишет RT.