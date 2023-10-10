mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Госдуме предложили увеличить время перемены для обеда школьников до 30 минут

10 октября 2023, 07:04
Депутат Василий Власов предложил увеличить время на обеденную перемену для школьников. Он направил соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову.

В своем обращении Власов отметил, что ежедневно множество школьников питается в школах, получая гарантированный бесплатный горячий обед. Однако во многих школах на это выделяется всего 20 минут перемены, по которой ребятам нужно успеть собрать вещи, дойти до столовой, позаботиться о личной гигиене и получить еду.

Такое ограниченное время заставляет детей торопиться, что негативно сказывается как на процессе питания, так и на учебе из-за возможных опозданий на следующие занятия. При этом для работающих взрослых, согласно Трудовому кодексу, время обеденного перерыва не может быть менее 30 минут, пишет RT.

Поэтому Власов просит рассмотреть необходимость изменений в законодательстве, чтобы установить минимальную продолжительность обеденной перемены для школьников не менее 30 минут.

Подпишитесь
«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы
Сегодня, 05:10
Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности
Сегодня, 06:28
Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ
Сегодня, 05:30
Правительственный борт заметили в небе над Башкирией
Сегодня, 07:25
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Вчера, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15