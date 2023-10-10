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Published Сегодня, 07:16

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В Уфе возбудили уголовное дело из-за девочки, найденной в багажнике машины

«Нашли в багажнике»: следователи раскрыли ужасные детали гибели школьницы в Уфе

10 октября 2023, 07:16
Фото: 1MI

В Уфе возбудили уголовное дело из-за девочки, найденной в багажнике машины

Тело четырнадцатилетнего ребёнка нашла мать в багажнике своего автомобиля.

Смертью четырнадцатилетней девочки занялись следователи.

Напомним, сегодня утром в Черниковке была обнаружена девочка. Её тело лежало в багажнике маминой машины. Нам стало известно, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам убийства.

Сейчас на улицу Свободы прибыло руководство следственного отдела. Следователи и криминалисты вместе с полицией выясняют обстоятельства гибели ребёнка. Также они начали оперативно-розыскные мероприятия в поисках убийцы.

#Происшествия#Следственный комитет#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Черниковка
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