«Нашли в багажнике»: следователи раскрыли ужасные детали гибели школьницы в Уфе

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Смертью четырнадцатилетней девочки занялись следователи.
Напомним, сегодня утром в Черниковке была обнаружена девочка. Её тело лежало в багажнике маминой машины. Нам стало известно, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам убийства.
Сейчас на улицу Свободы прибыло руководство следственного отдела. Следователи и криминалисты вместе с полицией выясняют обстоятельства гибели ребёнка. Также они начали оперативно-розыскные мероприятия в поисках убийцы.