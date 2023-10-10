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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Мишустин отменил поездку в Уфу. Вместо него прилетит подчинённый

Столица зря готовилась к приёму. Премьер-министр не прилетит в Уфу

10 октября 2023, 07:44
Фото: Правительство России

Мишустин отменил поездку в Уфу. Вместо него прилетит подчинённый

В честь его прибытия перекрывались дороги.

Глава российского правительства отменил свой визит в Башкирию. Вместо него мы ждём заместителя премьера Александра Новака, сообщает КоммерсантЪ-Уфа.

Напомним, вчера стало известно, что Уфу должна посетить большая делегация из глав правительств России и Беларуси, а также президента Абхазии. Они должны были посетить ряд предприятий в Уфе, Уфимский университет наук и технологий, а также отпраздновать вместе с Хабировым День республики.

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Изменится ли программа новой делегации, неизвестно.

#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мишустин
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