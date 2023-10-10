Столица зря готовилась к приёму. Премьер-министр не прилетит в Уфу

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Глава российского правительства отменил свой визит в Башкирию. Вместо него мы ждём заместителя премьера Александра Новака, сообщает КоммерсантЪ-Уфа.
Напомним, вчера стало известно, что Уфу должна посетить большая делегация из глав правительств России и Беларуси, а также президента Абхазии. Они должны были посетить ряд предприятий в Уфе, Уфимский университет наук и технологий, а также отпраздновать вместе с Хабировым День республики.
Изменится ли программа новой делегации, неизвестно.