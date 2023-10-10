Сорвалась на ребёнке. На горе-мать из Башкирии завели уголовное дело

Следственный отдел считает, что пьяная мать заревновала своего сожителя и поссорилась с ним, потому что он ушёл к знакомым. Тогда она решила сорваться на полуторагодовалого сына, который громко плакал. Как установили следователи, горе-мать как минимум три раза ударила сынишку в живот. Затем выбежала из дома и попросила случайного встречного вызвать скорую.