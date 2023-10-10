mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Женщину из Башкирии осудили за три удара ножом в живот младенца. Заведено дело

Сорвалась на ребёнке. На горе-мать из Башкирии завели уголовное дело

10 октября 2023, 07:29
Фото: Пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Башкортостан

Женщину из Башкирии осудили за три удара ножом в живот младенца. Заведено дело

Молодая мамаша заключена под стражу

Следственные органы и прокуратура взялись за женщину, которая едва не убила малолетнего сына. Об этом сообщают сами ведомства.

Сегодня утром стало известно, что в посёлке Приютово Белебеевского района пьяная женщина ударила сына кулаком по голове и ножом по животу. В результате малыш попал в реанимацию.

Следственный отдел считает, что пьяная мать заревновала своего сожителя и поссорилась с ним, потому что он ушёл к знакомым. Тогда она решила сорваться на полуторагодовалого сына, который громко плакал. Как установили следователи, горе-мать как минимум три раза ударила сынишку в живот. Затем выбежала из дома и попросила случайного встречного вызвать скорую.

Скорая успела спасти ребёнка. Его доставили санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

«Нашли в багажнике»: следователи раскрыли ужасные детали гибели школьницы в Уфе
Узнать подробнее

В прокуратуре Башкортостана сообщают, что на двадцатидвухлетней женщине висит административка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, она состоит на профилактическом учёте в полиции. Сейчас ей предъявлено уголовное дело за покушение на убийство.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, молодую мать заключили под стражу на время следствия.

Кроме неё, следственные органы и прокуратура проверит и органы опеки и попечительства. О том, будут ли приняты какие-то меры к сожителю, не сообщается.

#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Врёт и не заикается»: уфимцы жёстко высказались о чиновниках, проверявших автобусы
Сегодня, 05:10
Тело школьницы обнаружили в багажнике в Уфе: первые подробности
Сегодня, 06:28
Оклады учителей в Башкирии в 2 раза ниже МРОТ
Сегодня, 05:30
Правительственный борт заметили в небе над Башкирией
Сегодня, 07:25
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Вчера, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15