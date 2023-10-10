Сорвалась на ребёнке. На горе-мать из Башкирии завели уголовное дело

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Следственные органы и прокуратура взялись за женщину, которая едва не убила малолетнего сына. Об этом сообщают сами ведомства.
Сегодня утром стало известно, что в посёлке Приютово Белебеевского района пьяная женщина ударила сына кулаком по голове и ножом по животу. В результате малыш попал в реанимацию.
Следственный отдел считает, что пьяная мать заревновала своего сожителя и поссорилась с ним, потому что он ушёл к знакомым. Тогда она решила сорваться на полуторагодовалого сына, который громко плакал. Как установили следователи, горе-мать как минимум три раза ударила сынишку в живот. Затем выбежала из дома и попросила случайного встречного вызвать скорую.
Скорая успела спасти ребёнка. Его доставили санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.
В прокуратуре Башкортостана сообщают, что на двадцатидвухлетней женщине висит административка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, она состоит на профилактическом учёте в полиции. Сейчас ей предъявлено уголовное дело за покушение на убийство.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета, молодую мать заключили под стражу на время следствия.
Кроме неё, следственные органы и прокуратура проверит и органы опеки и попечительства. О том, будут ли приняты какие-то меры к сожителю, не сообщается.