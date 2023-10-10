Россия, Китай и Монголия развивают турмаршрут «Великий чайный путь»

По новому маршруту планируется создать опорные точки, которые будут включать в себя музеи, где можно будет увидеть предметы, связанные с историей чая, а также гостиницы, места отдыха и развлечений. Также планируется открытие спа-салонов, основанных на лучших методах восстановления здоровья, применяемых в России, Китае и Монголии, а также различных торговых предприятий и ресторанов, пишет RT.