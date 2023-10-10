Россия, Китай и Монголия развивают турмаршрут «Великий чайный путь»

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:56
По новому маршруту планируется создать опорные точки, которые будут включать в себя музеи, где можно будет увидеть предметы, связанные с историей чая, а также гостиницы, места отдыха и развлечений. Также планируется открытие спа-салонов, основанных на лучших методах восстановления здоровья, применяемых в России, Китае и Монголии, а также различных торговых предприятий и ресторанов, пишет RT.
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что уже 18 регионов России предложили свои идеи и предложения по развитию проекта «Великий чайный путь». Они включают в себя достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации этого проекта.