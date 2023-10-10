Подозреваемый в убийстве младшей сестры уфимец мог её изнасиловать

Напомним, по одной из версий, 14-летнюю девочку, найденную мертвой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Её тело ранее сегодня нашла в салоне авто, принадлежащего матери обоих детей. Предположительно, причиной, которая подтолкнула парня на убийство сестры, могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай.