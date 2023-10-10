Подозреваемый в убийстве младшей сестры уфимец мог её изнасиловать

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Следствие рассматривает версию того, что 22-летний уфимец, предположительно, убивший ранее свою 14-летнюю сводную сестру, мог её изнасиловать. Ранее в ходе допроса молодой человек раскрыл некоторые детали произошедшего. В частности, он назвал орудие убийства — полотенце, которым он и задушил свою сестру.
Напомним, по одной из версий, 14-летнюю девочку, найденную мертвой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Её тело ранее сегодня нашла в салоне авто, принадлежащего матери обоих детей. Предположительно, причиной, которая подтолкнула парня на убийство сестры, могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай.
По версии следствия, ночью 10 октября 2023 года подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери. Наутро мать, не обнаружив дома дочку, обратилась в полицию, но вскоре сама обнаружила ее тело.
В результате первоначальных следственно-оперативных мероприятий следователями и криминалистами СКР совместно с оперативниками установлена причастность молодого человека к совершенному преступлению. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания и задержан.