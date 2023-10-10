Перекрытия на проспекте, визит главы правительства и шокирующее убийство в Уфе

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 16:58
Шокирующее убийство произошло сегодня в уфимской Черниковке. По предварительным данным, 22-летний молодой человек задушил свою 14-летнюю сестру, после чего спрятал её тело в багажнике авто своей же матери. После содеянного парень попытался скрыться, однако вскоре его удалось найти — он прятался на чердаке жилого дома в том же микрорайоне. Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.
На Ближнем Востоке разгорается новая волна палестино-израильского конфликта. Mkset удалось связаться с уроженкой Башкирии, которая уже не первый год живёт в Израиле, и узнать, что чувствуют наши земляки.
Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что Уфу должна посетить большая делегация из глав правительств России и Беларуси, а также президента Абхазии. Они должны были посетить ряд предприятий в Уфе, Уфимский университет наук и технологий, а также отпраздновать вместе с Хабировым День республики. Однако сегодня стало известно, что Глава российского правительства Михаил Мишустин отменил свой визит в Башкирию.
Адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил, что в понедельник, 9 октября, Лилия Чанышева* была этапирована из уфимского СИЗО № 1 в дюртюлинское СИЗО № 5. Гизатуллин отмечает, что Чанушеву этапировали накануне рассмотрения Верховным Судом ее апелляционной жалобы. Рассмотрение было назначено на 16 октября. В жалобе, поданной им начальнику учреждения, адвокат заявил, что перевод в Дюртюли нарушает права Чанышевой на получение квалифицированной юридической помощи и совместную с защитниками подготовку правовой позиции накануне рассмотрения апелляционной жалобы.
Новое транспортное ограничение вводится в Уфе с 11 октября. Как сообщили в городской администрации, автомобильный проезд будет невозможен по крайней правой полосе на участке проспекта Салавата Юлаева — напротив съезда с улицы Мурманской. Ограничения связаны с проведением на данном участке ремонтных работ и продлятся до 30 ноября.