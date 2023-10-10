Перекрытия на проспекте, визит главы правительства и шокирующее убийство в Уфе

Шокирующее убийство произошло сегодня в уфимской Черниковке. По предварительным данным, 22-летний молодой человек задушил свою 14-летнюю сестру, после чего спрятал её тело в багажнике авто своей же матери. После содеянного парень попытался скрыться, однако вскоре его удалось найти — он прятался на чердаке жилого дома в том же микрорайоне. Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия.