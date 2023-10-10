«Наготове бежать в бомбоубежище»: что происходит с уроженцами Башкирии в Израиле

Во времена ковида единственной страной для их встречи стала Турция. После месяца путешествия пары Израиль открыл свои границы — Гузаль и ее спутник поняли, что так, как раньше, уже не смогут строить отношения. Тогда Гузаль приняла решение переехать из Уфы в Израиль — она оформила все документы и осталась жить в стране, которая её приняла.