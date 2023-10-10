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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

«Наготове бежать в бомбоубежище»: что происходит с уроженцами Башкирии в Израиле

«Наготове бежать в бомбоубежище»: что происходит с уроженцами Башкирии в Израиле

10 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI
На Ближнем Востоке разгорается новая волна палестино-израильского конфликта. Mkset удалось связаться с уроженкой Башкирии, которая уже не первый год живёт в Израиле, и узнать, что чувствуют наши земляки.

Гузаль много лет общалась со своим другом по интернету, который жил в Израиле. Спустя какое-то время они оба поняли, что их чувства нельзя назвать дружескими, и решили начать отношения на расстоянии. Целый год молодые люди поддерживали связь только в интернете и, наконец, решили встретиться в живую.

Во времена ковида единственной страной для их встречи стала Турция. После месяца путешествия пары Израиль открыл свои границы — Гузаль и ее спутник поняли, что так, как раньше, уже не смогут строить отношения. Тогда Гузаль приняла решение переехать из Уфы в Израиль — она оформила все документы и осталась жить в стране, которая её приняла.

О происходящем сейчас в стране Гузаль узнала через телеграмм-каналы.

— Так как мы живем на севере, то никаких сирен мы не слышали. Конечно же, жители юга и центра, к сожалению, узнали о происходящем вживую, это застало их в 6:30 утра, — рассказывает девушка.

Несмотря на страшные события, Гузаль чувствует и видит, что Израиль сплотился. Она рассказывает, что на службу призвали большое количество резервистов.

— На юге и в центре сейчас самое напряженное положение. Я живу на севере, здесь все тихо. Только с самого утра слышны истребители нашей армии. Но в любом случае мы тоже наготове в случае чего бежать в бомбоубежище.

На вопрос о переезде из страны Гузаль ответила отрицательно — она не планирует уезжать или мигрировать.

— Я знала, в какую страну я еду и что меня может тут ожидать. Здесь живет моя семья, мои друзья. Я не могу их бросить.

Ситуация в Израиле сейчас как никогда напряжена. Многие люди покидают свою страну — они понимают, что на данный момент ради своей безопасности им не стоит оставаться на своей родной земле. Безусловно, многие граждане Израиля верят и надеются на лучшее, как подчеркивает Гузаль, случившиеся сплотило израильтян.

Напомним, что 7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала юг Израиля, назвав свои действия военной операцией «Буря Аль-Аксы» и ответом на «преступления оккупации». Атака сопровождалась ракетными ударами, проникновением боевиков в южные районы Израиля и захватом заложников.

Власти Израиля назвали происходящее войной, начали наносить удары по Газе и сообщали об уничтожении боевиков ХАМАС на юге страны.

#Общество#В мире#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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