Лилию Чанышеву* этапировали в Дюртюли накануне рассмотрения апелляционной жалобы

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Как сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин, в понедельник, 9 октября, Лилия Чанышева* была этапирована из уфимского СИЗО № 1 в дюртюлинское СИЗО № 5. Гизатуллин отмечает, что Чанушеву этапировали накануне рассмотрения Верховным Судом ее апелляционной жалобы. Рассмотрение было назначено на 16 октября.
— В спецотделе мне пояснили, что подобные переводы являются стандартной практикой и объясняются переполненностью СИЗО № 1. В канцелярии оставил заявление с просьбой предоставить официальный ответ, — заявил Гизатуллин.
Напомним, В Уфе 14 июня в Кировском районном суде Уфы огласили приговор экс-координатору «Штаба Навального»** в Уфе Лилии Чанышевой и активисту Рустему Мулякову. Женщину суд тогда приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима (для женщин иных режимов в РФ не предусмотрено), а мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии такого же режима. Тогда же защита Лилии Чанышевой сообщила Mkset о том, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы.
По информации «Ъ-Уфа», адвокат Рамиль Гизатуллин подал жалобу начальнику учреждения, в которой заявил, что перевод в Дюртюли нарушает права Чанышевой на получение квалифицированной юридической помощи и совместную с защитниками подготовку правовой позиции накануне рассмотрения апелляционной жалобы. Он также отметил, что на основании решения Кировского райсуда Лилия Чанышева должна была содержаться в следственном изоляторе Уфы до вступления приговора в силу.
* — внесена в список террористов и экстремистов.
** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.