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Лилию Чанышеву* этапировали в Дюртюли накануне рассмотрения апелляционной жалобы

Лилию Чанышеву* этапировали в Дюртюли накануне рассмотрения апелляционной жалобы

10 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI
Чанышеву* этапировали из уфимского СИЗО № 1 меньше чем за неделю до рассмотрения судом её апелляционной жалобы, сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин.

Как сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин, в понедельник, 9 октября, Лилия Чанышева* была этапирована из уфимского СИЗО № 1 в дюртюлинское СИЗО № 5. Гизатуллин отмечает, что Чанушеву этапировали накануне рассмотрения Верховным Судом ее апелляционной жалобы. Рассмотрение было назначено на 16 октября.

— В спецотделе мне пояснили, что подобные переводы являются стандартной практикой и объясняются переполненностью СИЗО № 1. В канцелярии оставил заявление с просьбой предоставить официальный ответ, — заявил Гизатуллин.

Напомним, В Уфе 14 июня в Кировском районном суде Уфы огласили приговор экс-координатору «Штаба Навального»** в Уфе Лилии Чанышевой и активисту Рустему Мулякову. Женщину суд тогда приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима (для женщин иных режимов в РФ не предусмотрено), а мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии такого же режима. Тогда же защита Лилии Чанышевой сообщила Mkset о том, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы.

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По информации «Ъ-Уфа», адвокат Рамиль Гизатуллин подал жалобу начальнику учреждения, в которой заявил, что перевод в Дюртюли нарушает права Чанышевой на получение квалифицированной юридической помощи и совместную с защитниками подготовку правовой позиции накануне рассмотрения апелляционной жалобы. Он также отметил, что на основании решения Кировского райсуда Лилия Чанышева должна была содержаться в следственном изоляторе Уфы до вступления приговора в силу.

* — внесена в список террористов и экстремистов.

** — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.

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