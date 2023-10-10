Круги ада. Почему популярный автобус в Уфе не следует схеме движения?

С вводом автобусов большого класса всё изменилось. Жители Сипайлово долго привыкали к новому маршруту. Теперь он не заезжал на «Планету», а высаживал пассажиров на улице Рудольфа Нуреева. В случае, если автобус следовал в центр, он сворачивал налево по улице Энтузиастов и ещё раз налево на улицу Лесотехникума, затем — направо на улицу Менделеева напротив ипподрома «Акбузат». И только после этого выходил на свою привычную схему.