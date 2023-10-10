Круги ада. Почему популярный автобус в Уфе не следует схеме движения?

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 03:31
В «Башавтотрансе» ответили, почему 75-й автобус делает круг после заезда на «Планету» перед тем, как уехать в Сипайлово.
75-й маршрут начинается с ТСК «Пушкинский» у телецентра и доезжает до ОАО «Амстар» (возле центра «Парус» и пивзавода). В конце прошлого года в Уфу поступили новые автобусы большого класса. Они заменили средние по вместительности, но юркие и проходимые автобусы, обслуживавшие маршрут №75. Прежние автомобили могли спокойно заезжать на «Планету», проезжать кольцевой разворот и следовать по схеме движения (независимо от направления — в Сипайлово или центр).
С вводом автобусов большого класса всё изменилось. Жители Сипайлово долго привыкали к новому маршруту. Теперь он не заезжал на «Планету», а высаживал пассажиров на улице Рудольфа Нуреева. В случае, если автобус следовал в центр, он сворачивал налево по улице Энтузиастов и ещё раз налево на улицу Лесотехникума, затем — направо на улицу Менделеева напротив ипподрома «Акбузат». И только после этого выходил на свою привычную схему.
Путь из центра в Сипайлово выглядит и вовсе абсурдным. Высадив пассажиров у ипподрома «Акбузат», автобус с Менделеева съезжает до остановки «улица Рудольфа Нуреева». Затем он также сворачивает налево на улицу Энтузиастов и улицу Лесотехникума, откуда — снова на улицу Менделеева, где до этого успел высадить пассажиров у ипподрома.
Этот круг занимает в час-пик до 10 минут. Сипайловчане назвали его «кругом ада».
Примечательно, что первое время с изменением маршрута не было остановки на улице Рудольфа Нуреева, а на Лесотехникумов так и никого не высаживают и не подбирают. То есть, автобус проезжал этот путь «вхолостую».
В конце сентября оборудовали новую остановку на «Планете», что позволяет автобусам любого класса свободно разворачиваться. С возведением новых остановок, Минтранс Башкортостана опубликовал новую схему движения. По ней, следуя в сторону Сипайлово, автобусы должны были разворачиваться на «Планете» выезжать с Энтузиастов на Рудольфа Нуреева, откуда спускаться к остановке «Тужиловка» и в Сипайлово без крюков и кругов — так, как это было раньше.
Но вопреки новой схеме, после выезда с «Планеты» 75-й автобус продолжает следовать привычке — ехать по Энтузиастов и Лесотехникума, делать бессмысленный круг вокруг целого квартала. Корреспондент Mkset.ru, живущий в Сипайлово, обратился к представителям минтранса, чтобы те объяснили логику происходящего.
Ему ответила специалистка «Башавтотранса». Она объяснила, что автобус делает этот круг из-за «уклона проезжей части при движении в направлении микрорайона Сипайлово с выездом на проспект Салавата Юлаева». Оказывается, это временная мера (которой скоро будет год). Как только дорожные условия приведут в соответствие с требованиями безопасности, 75-й маршрут будет ездить по запланированной схеме.
Вчера Радий Хабиров заявил, что республика продолжит закупать новые автобусы. А также попросил коллег разобраться с транспортной ситуацией, приведя в пример Зелёную рощу.