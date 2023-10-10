mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

«Короче, план такой»: российские хакеры снова в центре внимания

«Короче, план такой»: российские хакеры снова в центре внимания

10 октября 2023, 18:13
Фото: Midjourney
На платформе Wink начался премьерный показ сериала «Короче, план такой». Это проект о приключениях российских хакеров, работающих на спецслужбы РФ и «спасающих мир», сказано в описании телекартины. Зрители смогли посмотреть сразу три премьерные серии.

На официальном сайте платформы Wink можно узнать, что новый сериал — это авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина, которая рассказывает о приключениях разношерстной команды российских хакеров. Главные роли в этом проекте, снятом режиссером Марком Горобцом, исполнили актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. Также в съемочном процессе приняли участие актеры Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. Об этом сообщает ura.news.

Съемки проводила продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при содействии Института развития интернета.

По сюжету от героев истории в духе трилогии «Друзья Оушена» ожидают ни много ни мало спасения мира. И ребята неплохо выполняют задачу: технарям удается так ловко обманывать алчных богачей, что те и сообразить не успевают, каким образом с их счетов уходят деньги. Эта деятельность превращает хакеров в настоящих цифровых Робин Гудов.

Забавно, что прежде участники группы российских хакеров не были знакомы между собой. Очаровательная аферистка, хитрый актер, солидный гражданин с Камчатки и вчерашний школьник волей случая попали в руки правоохранителей, и те поставили их перед выбором: сесть в тюрьму или действовать на благо родины. Данная ситуация полностью перевернула жизнь этих людей. Они знакомятся, чтобы работать сообща.

По оценке критиков, сериал может привлечь любителей фильмов о секретных миссиях и тех, кому нравятся харизматичные герои.

Подпишитесь
«Наготове бежать в бомбоубежище»: что происходит с уроженцами Башкирии в Израиле
Сегодня, 09:52
Шокировало всех: из-за чего могли убить и спрятать 14-летнюю школьницу в Уфе
Сегодня, 09:06
В Уфе на полтора месяца перекроют проспект Салавата Юлаева
Сегодня, 08:42
Правительственный борт заметили в небе над Башкирией
Сегодня, 07:25
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Вчера, 10:45
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15