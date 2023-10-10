«Короче, план такой»: российские хакеры снова в центре внимания

Забавно, что прежде участники группы российских хакеров не были знакомы между собой. Очаровательная аферистка, хитрый актер, солидный гражданин с Камчатки и вчерашний школьник волей случая попали в руки правоохранителей, и те поставили их перед выбором: сесть в тюрьму или действовать на благо родины. Данная ситуация полностью перевернула жизнь этих людей. Они знакомятся, чтобы работать сообща.