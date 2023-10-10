«Короче, план такой»: российские хакеры снова в центре внимания

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
На официальном сайте платформы Wink можно узнать, что новый сериал — это авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина, которая рассказывает о приключениях разношерстной команды российских хакеров. Главные роли в этом проекте, снятом режиссером Марком Горобцом, исполнили актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. Также в съемочном процессе приняли участие актеры Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. Об этом сообщает ura.news.
Съемки проводила продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при содействии Института развития интернета.
По сюжету от героев истории в духе трилогии «Друзья Оушена» ожидают ни много ни мало спасения мира. И ребята неплохо выполняют задачу: технарям удается так ловко обманывать алчных богачей, что те и сообразить не успевают, каким образом с их счетов уходят деньги. Эта деятельность превращает хакеров в настоящих цифровых Робин Гудов.
Забавно, что прежде участники группы российских хакеров не были знакомы между собой. Очаровательная аферистка, хитрый актер, солидный гражданин с Камчатки и вчерашний школьник волей случая попали в руки правоохранителей, и те поставили их перед выбором: сесть в тюрьму или действовать на благо родины. Данная ситуация полностью перевернула жизнь этих людей. Они знакомятся, чтобы работать сообща.
По оценке критиков, сериал может привлечь любителей фильмов о секретных миссиях и тех, кому нравятся харизматичные герои.