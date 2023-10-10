Кино без границ: осенние премьеры в Wink — от турецких сериалов до корейского экшена

Сериал «Не отпускай мою руку» (18+) расскажет все о вкусе любви, ведь жизнь ее главных героев напрямую связана с кулинарией. Азра (Алина Боз), дочь турецкого кебабщика, учится в Америке на повара. Дженк (Альп Навруз) — выходец из богатой семьи, владеющей ресторанным бизнесом, тоже учится за океаном. Молодые люди знакомятся в самолете, когда летят из Штатов на родину. Девушка из скромной семьи и богатый наследник вряд ли когда-нибудь увидятся снова, но в аэропорту они случайно путают чемоданы, а значит, у этой встречи точно будет продолжение. Принесет ли оно счастье Азре, Дженку и их семьям? Сериал уже доступен в Wink.