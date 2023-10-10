Глава РЭО: Вложения в предприятия по переработке ТКО составили 113 млрд рублей

Напомним, реформа отрасли обращения с отходами в РФ была запущена 1 января 2019 года. Она призвана обеспечивать популяризацию более цивилизованного подхода к обращению с мусором, устранение проблемы незаконных свалок и значительное уменьшение размера поступающих на полигоны отходов. Всего до 2030 года запланировано построить или реконструировать 868 комплексов по обращению с отходами. На обработку или сортировку предполагается передавать 100% бытовых отходов, из которых только половина станет отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года объем отходов, попавших на обработку (сортировку), достиг уровня 50,2%, на переработку — 12%.