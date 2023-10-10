Глава РЭО: Вложения в предприятия по переработке ТКО составили 113 млрд рублей

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
«В настоящее время у нас подписано с 2020 года 46 концессий (государственно-частных партнерств. — Прим. ТАСС). За предыдущее десятилетие их было десять», — подвел итог Буцаев. Он также отметил, что вложения во все эти концессии достигли общей суммы в 113 миллиардов рублей. Из этих средств начиная с 2023 года РЭО при содействии правительства вложил 26,5 миллиарда. Об этом сообщает gorod55.
По словам Буцаева, эти соглашения обеспечили возможность возведения заводов по обработке отходов совокупной мощностью более шести миллионов тонн в год. Бюджетные субсидии, в свою очередь, сделали возможным строительство в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.
Напомним, реформа отрасли обращения с отходами в РФ была запущена 1 января 2019 года. Она призвана обеспечивать популяризацию более цивилизованного подхода к обращению с мусором, устранение проблемы незаконных свалок и значительное уменьшение размера поступающих на полигоны отходов. Всего до 2030 года запланировано построить или реконструировать 868 комплексов по обращению с отходами. На обработку или сортировку предполагается передавать 100% бытовых отходов, из которых только половина станет отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года объем отходов, попавших на обработку (сортировку), достиг уровня 50,2%, на переработку — 12%.