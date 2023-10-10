Эксперты назвали возможные причины появления новогодних товаров в магазинах

По его словам, дело не в желании торговых сетей заранее создать праздничную атмосферу. Все связано с колебаниями курса валюты. Гипермаркеты решили закупить праздничные товары у поставщиков раньше, когда цены были еще более выгодными. Кроме того, после прошлого Нового года большинство магазинов просто отправили новогодние товары на склады, не проводя распродаж, что привело к их накоплению, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».