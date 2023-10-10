Эксперты назвали возможные причины появления новогодних товаров в магазинах

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
По его словам, дело не в желании торговых сетей заранее создать праздничную атмосферу. Все связано с колебаниями курса валюты. Гипермаркеты решили закупить праздничные товары у поставщиков раньше, когда цены были еще более выгодными. Кроме того, после прошлого Нового года большинство магазинов просто отправили новогодние товары на склады, не проводя распродаж, что привело к их накоплению, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако маркетолог Юлия Соловьева видит и другие причины для раннего новогоднего настроения. Она считает, что все хотят успеть зацепить большой спрос на праздничные товары. Поэтому каждый год магазины начинают готовиться чуть раньше, чтобы привлечь покупателей, ищущих подарки.
«Также люди стали более осторожными с расходами и начинают заранее искать лучшие цены на подарки, так как знают, что под Новый год скидки обычно только на ценниках, а на самом деле многие товары становятся дороже», — уточнила эксперт.
Некоторые люди приобретают новогодние подарки уже в октябре, потому что в ноябре–декабре нужных товаров может уже не быть. Это особенно относится к авторским новогодним игрушкам и сувенирам.
«А раз люди уже начинают покупать, то магазины стремятся привлечь этот спрос к себе. К тому же, в настоящее время высокая заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом, и сетевым магазинам и торговым центрам может опасаться новых ограничений, поэтому они не хотят упустить новогодний спрос», — отметила собеседница.
Маркетолог также подчеркнула, что чем нестабильнее обстановка в мире, тем больше людей желает праздника. Создание новогодней атмосферы заранее может привлечь больше покупателей.