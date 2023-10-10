Эдуард Давыдов: «Росхим» работает в интересах продбезопасности

«Руководствуясь задачами, поставленными перед отраслью президентом и правительством в сфере снижения импортозависимости, „Росхим“ приступил в этом году к строительству нового в России завода по производству незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, которые отвечают за рост мышечной массы и развитие животных», — отметил гендиректор «Росхима» и рассказал о запуске производства на площадке завода «ДонБиоТех» в Волгодонске (Ростовская область).