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Эдуард Давыдов: «Росхим» работает в интересах продбезопасности

Эдуард Давыдов: «Росхим» работает в интересах продбезопасности

10 октября 2023, 10:25
Фото: Пресс-служба АО "Росхим"
На выставке INNOFOOD 2023 гендиректор АО «Росхим» Эдуард Давыдов представил заместителю председателя правительства, главе Минпромторга Денису Мантурову инвестпроекты компании в рамках развития современного агропромышленного комплекса (АПК).

В секторе российского АПК по некоторым направлениям отмечается высокий уровень зависимости от импортной продукции, пишет regnum.ru.

В связи с этим компания «Росхим» начала строить первый в России биохимический кластер. Это позволит максимально уйти от импортозависимости в сфере кормовых добавок, ветеринарных препаратов и специальной готовой кормовой продукции, которая составляет более 70%.

Фактически речь идет об обеспечении продовольственной безопасности России на рынке сельскохозяйственных биотехнологий, а также в секторе кормовых ферментов и витаминов, кормовых аминокислот и биоконсервантов кормов.

«Руководствуясь задачами, поставленными перед отраслью президентом и правительством в сфере снижения импортозависимости, „Росхим“ приступил в этом году к строительству нового в России завода по производству незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, которые отвечают за рост мышечной массы и развитие животных», — отметил гендиректор «Росхима» и рассказал о запуске производства на площадке завода «ДонБиоТех» в Волгодонске (Ростовская область).

Запуск производства данных аминокислот запланирован на 2025 год. Годовая мощность составит до 85 000 тонн. Также ежегодно планируется производить 25 000 тонн глютена. На 1-м этапе инвестирование в проект оценивается в 27,5 миллиарда рублей, из которых 7 миллиардов уже вложено. На 2-м этапе планируется запустить производство 55 000 тонн треонина, валина и триптофана. В этих направлениях Россия на сегодняшний день полностью зависит от импорта.

Основными потребителями продукции, производимой «ДонБиоТехом», станут предприятия по производству комбикормов, пищевой продукции, премиксов, а также животноводческие и фермерские хозяйства.

Отметим, что производство аминокислот является новой нишей переработки зерна в стране. как рассказал Эдуард Давыдов, объем производства этой продукции составляет 250 000 тонн в год.

«Росхим» является управляющей компанией некоторых крупных отечественных химических предприятий, которые объединены по кластерному принципу.

Под ее управлением находятся БСК, березниковский и крымский содовые заводы, крымский титановый завод, а также «ДонБиоТех», стерлитамакские нефтехимический завод и завод синтетического каучука.

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