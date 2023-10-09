Жители Башкирии смогут наблюдать необычное явление

Лучшее время для наблюдения Драконида наступит сразу после темноты. В этот момент голова Дракона будет видна над горизонтом наивысшим образом, а после полуночи она будет опускаться ниже. Для наблюдения Драконидов нужно внимательно и долго смотреть на ночное небо в направлении севера или северо-запада во время максимального потока метеоров. Метеоры, вылетая из головы Дракона, пролетают по звездному небу в разных направлениях.