Жители Башкирии смогут наблюдать необычное явление

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Published Сегодня, 05:37
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9 октября жители Башкирии смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды, действующего в течение очень короткого времени с 6 по 10 октября. В эти дни Земля будет пересекать рой частиц, оставленных кометой Джакобини-Циннером.
Метеоры Дракониды отличаются медленной скоростью движения и желтоватым или красноватым цветом. Название потока связано со созвездием Дракона, где находится точка радианта потока, из которой, по-видимому, метеоры вылетают. Радиант находится рядом с «головой» Дракона, околополярным созвездием, «хвост» которого простирается между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Поскольку созвездие Дракона в наших широтах не заходит за горизонт, радиант Драконид будет виден над горизонтом в течение всей ночи.
Лучшее время для наблюдения Драконида наступит сразу после темноты. В этот момент голова Дракона будет видна над горизонтом наивысшим образом, а после полуночи она будет опускаться ниже. Для наблюдения Драконидов нужно внимательно и долго смотреть на ночное небо в направлении севера или северо-запада во время максимального потока метеоров. Метеоры, вылетая из головы Дракона, пролетают по звездному небу в разных направлениях.
Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии могли наблюдать за планетой Сатурн.