Врач рассказала о причинах выпадения волос

«Для поддержания здоровья волос нужно соблюдать несколько правил. Необходимо избегать дефицита магния, железа, витаминов группы B, цинка и меди при психоэмоциональном напряжении. Если была инфекция или стресс, стоит сдать анализы в ближайший месяц и принять профилактические меры, которые рекомендует врач. И, конечно же, раз в год необходимо проходить полное обследование на наличие дефицитов», — заключила Медзиновская.