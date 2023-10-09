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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Врач рассказала о причинах выпадения волос

9 октября 2023, 11:01
Многие люди рассматривают выпадение волос как факт жизни, неприятную проблему. Однако на самом деле это является способом организма привлечь внимание к другим проблемам.

Александра Медзиновская, врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз», объяснила, какие признаки указывают на эту проблему.

«Когда волосы выпадают, люди подумывают о наличии серьезных заболеваний, таких как аутоиммунные, эндокринологические или генетические. Однако чаще причина кроется в нервно-психическом напряжении — стресс вызывает выработку гормона кортизола, который отрицательно влияет на волосы. Кроме того, подобные проблемы со здоровьем могут быть связаны с нехваткой определенных веществ в организме», — сообщила эксперт.

В некоторых случаях, по словам специалиста, причина выпадения волос лежит на поверхности. Например, волосы могут выпадать после операций или травм, а также из-за заболеваний, сопровождающихся повышением температуры тела свыше 38,5 градусов. Иногда даже небольшое повышение температуры может усилить выпадение волос. В таких случаях нет смысла искать скрытые причины, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Для поддержания здоровья волос нужно соблюдать несколько правил. Необходимо избегать дефицита магния, железа, витаминов группы B, цинка и меди при психоэмоциональном напряжении. Если была инфекция или стресс, стоит сдать анализы в ближайший месяц и принять профилактические меры, которые рекомендует врач. И, конечно же, раз в год необходимо проходить полное обследование на наличие дефицитов», — заключила Медзиновская.

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