Ветераны Башкирии попросили Хабирова создать новый отряд добровольцев

В соцсетях житель Башкирии Владимир Коннов обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с инициативой создания нового добровольческого отряда БАРС от республики. Более 30 ветеранов боевых действий, включая бойцов добровольческих отрядов БАРС и отряда быстрого реагирования «Ахмат», поддержали эту просьбу.