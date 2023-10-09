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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:13

Ветераны Башкирии попросили Хабирова создать новый отряд добровольцев

Ветераны Башкирии попросили Хабирова создать новый отряд добровольцев

9 октября 2023, 06:11
Фото: 1MI
Об этом житель Башкирии написал в соцсетях.

В соцсетях житель Башкирии Владимир Коннов обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с инициативой создания нового добровольческого отряда БАРС от республики. Более 30 ветеранов боевых действий, включая бойцов добровольческих отрядов БАРС и отряда быстрого реагирования «Ахмат», поддержали эту просьбу.

Среди обращающихся с запросом есть бойцы СВО, которые ранее были награждены орденами и медалями имени генерала Шаймуратова, а также государственными наградами Российской Федерации.

В администрации главы республики на его обращение ответили, что оно получено и зарегистрировано. Рассмотрение поставлено на контроль.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Виалина Ахсанова
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