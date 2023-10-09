Ветераны Башкирии попросили Хабирова создать новый отряд добровольцев

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В соцсетях житель Башкирии Владимир Коннов обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с инициативой создания нового добровольческого отряда БАРС от республики. Более 30 ветеранов боевых действий, включая бойцов добровольческих отрядов БАРС и отряда быстрого реагирования «Ахмат», поддержали эту просьбу.
Среди обращающихся с запросом есть бойцы СВО, которые ранее были награждены орденами и медалями имени генерала Шаймуратова, а также государственными наградами Российской Федерации.
В администрации главы республики на его обращение ответили, что оно получено и зарегистрировано. Рассмотрение поставлено на контроль.