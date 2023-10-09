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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Уфе открыли движение по улице Октябрьской революции

В Уфе открыли движение по улице Октябрьской революции

9 октября 2023, 14:58
Фото: Администрация Уфы
Об этом сообщили в мэрии Уфы.

Сегодня, 9 октября, в Уфе открыли движение по улице Октябрьской революции. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, проезд открыт на участке в 540 метров от улицы Воровского до Новомостовой.

Проезжая часть была сужена до 7 метров, по одной полосе в каждом направлении. В то же время тротуары будут расширены до 4,5 метра. На проезжей части нанесена пока временная разметка желтого цвета, а по четной стороне улицы смонтировано освещение.

Ранее глава Башкирии анонсировал, что улица Октябрьской революции станет «уфимским арбатом» — полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Проезжая часть будет сохранена. Что касается старых домов, которые расположены вдоль улицы и регулярной периодичностью горят, то их внешний вид будет приведен в порядок, а дома культурного наследия сохранены.

#Элина Сайфранова#Дорога#Новости Уфы#Транспорт#Реконструкция дороги
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