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В самарском университете разработали новую методику оценки эластичности сосудов

9 октября 2023, 09:49
Исследователи из Самарского университета разработали новый метод для оценки эластичности сосудов пациента. Они утверждают, что этот метод может помочь выявить атеросклероз и предотвратить сердечные заболевания.

В настоящее время для оценки эластичности сосудов используются ультразвуковые и рентгеновские системы диагностики.

Ученые из Самарского национального исследовательского университета предложили упростить процедуру оценки, создав новый метод, основанный на анализе различий в сердечном и пульсовом ритме, пишет RT.

Артериальное давление имеет периодические колебания, называемые волнами Майера. Эти колебания могут влиять на эластичность артериальных сосудов, что приводит к изменению частоты пульса. Именно эта разница является индикатором способности сосудов к растяжению, по словам доцента Самарского университета Александра Федотова.

Исследование показало, что у пациентов, у которых измерялись сердечный и пульсовой ритмы, эти ритмы были различными. По мнению Федотова, эти различия имели статистическую значимость.

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