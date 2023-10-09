В самарском университете разработали новую методику оценки эластичности сосудов

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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В настоящее время для оценки эластичности сосудов используются ультразвуковые и рентгеновские системы диагностики.
Ученые из Самарского национального исследовательского университета предложили упростить процедуру оценки, создав новый метод, основанный на анализе различий в сердечном и пульсовом ритме, пишет RT.
Артериальное давление имеет периодические колебания, называемые волнами Майера. Эти колебания могут влиять на эластичность артериальных сосудов, что приводит к изменению частоты пульса. Именно эта разница является индикатором способности сосудов к растяжению, по словам доцента Самарского университета Александра Федотова.
Исследование показало, что у пациентов, у которых измерялись сердечный и пульсовой ритмы, эти ритмы были различными. По мнению Федотова, эти различия имели статистическую значимость.