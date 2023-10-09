В самарском университете разработали новую методику оценки эластичности сосудов

Артериальное давление имеет периодические колебания, называемые волнами Майера. Эти колебания могут влиять на эластичность артериальных сосудов, что приводит к изменению частоты пульса. Именно эта разница является индикатором способности сосудов к растяжению, по словам доцента Самарского университета Александра Федотова.