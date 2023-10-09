В Башкирию приедут премьеры России и Беларуси и президент Абхазии

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:56
Башкирия готовится к приезду гостей из Москвы, Абхазии и Беларуси. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства.
Радий Хабиров должен встретить делегацию премьер-министра России Михаила Мишустина, а также премьер-министра Беларуси Романа Головченко и президента Абхазии Аслан Бжания. Они должны познакомиться с промышленным потенциалом Башкирии.
Как было сказано на совещании, делегация посетит предприятия белорусского холдинга «Амкадор» — «Амкадор-Агидель» особой экономической зоны «Алга». Также предстоит посмотреть на работу индустриального парка «Уфимский», где уже работают два белорусских предприятия. Они производят оборудования для обработки зерна и сервисным обслуживанием техники.
Известно, что Мишустин, Хабиров, Бжания и Головченко приедут и в Уфимский университет наук и технологий.
Напомним, летом в Уфе проходил форум регионов России и Беларуси. Также в Уфе появится колоннада, являющаяся копией той, что находится в Сухуме, столице Абхазии.