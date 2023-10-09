В Башкирию приедут премьеры России и Беларуси и президент Абхазии

Как было сказано на совещании, делегация посетит предприятия белорусского холдинга «Амкадор» — «Амкадор-Агидель» особой экономической зоны «Алга». Также предстоит посмотреть на работу индустриального парка «Уфимский», где уже работают два белорусских предприятия. Они производят оборудования для обработки зерна и сервисным обслуживанием техники.