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Posted 9 октября 2023, 08:37

Published 9 октября 2023, 08:37

Modified 9 октября 2023, 08:56

Updated 9 октября 2023, 08:56

Президент Абхазии, премьер-министры России и Беларуси посетят Башкирию

В Башкирию приедут премьеры России и Беларуси и президент Абхазии

9 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI.

Президент Абхазии, премьер-министры России и Беларуси посетят Башкирию

Они познакомятся с башкирской промышленностью.

Башкирия готовится к приезду гостей из Москвы, Абхазии и Беларуси. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства.

Радий Хабиров должен встретить делегацию премьер-министра России Михаила Мишустина, а также премьер-министра Беларуси Романа Головченко и президента Абхазии Аслан Бжания. Они должны познакомиться с промышленным потенциалом Башкирии.

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Как было сказано на совещании, делегация посетит предприятия белорусского холдинга «Амкадор» — «Амкадор-Агидель» особой экономической зоны «Алга». Также предстоит посмотреть на работу индустриального парка «Уфимский», где уже работают два белорусских предприятия. Они производят оборудования для обработки зерна и сервисным обслуживанием техники.

Известно, что Мишустин, Хабиров, Бжания и Головченко приедут и в Уфимский университет наук и технологий.

Напомним, летом в Уфе проходил форум регионов России и Беларуси. Также в Уфе появится колоннада, являющаяся копией той, что находится в Сухуме, столице Абхазии.

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