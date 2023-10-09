Уроженка Башкирии не стала победительницей в конкурсе «Мисс Россия — 2023»

Ежегодно под руководством Минкультуры проходит престижный конкурс «Мисс Россия», который имеет богатую историю. Его первое проведение состоялось в 1927 году среди русских эмигранток, и оно продолжалось в течение 12 лет до Второй мировой войны. В России конкурс возродился в 1993 году и с тех пор стал традиционным. Для участия в конкурсе необходимо соответствовать определенным требованиям: возраст от 18 до 23 лет, отсутствие детей и брака, а также активное участие в благотворительных мероприятиях.