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Уроженка Башкирии не стала победительницей в конкурсе «Мисс Россия — 2023»

Уроженка Башкирии не стала победительницей в конкурсе «Мисс Россия — 2023»

9 октября 2023, 07:17
Фото: https://vk.com/vinchestertanya
Итоги сообщили на сайте конкурса

На конкурсе «Мисс Россия — 2023» звание победительницы досталось 22-летней Маргарите Голубевой, представляющей Санкт-Петербург. Вице-мисс стала Елизавета Дудина из Тольятти, а третье место заняла Любовь Хохолова из Якутии.

Ежегодно под руководством Минкультуры проходит престижный конкурс «Мисс Россия», который имеет богатую историю. Его первое проведение состоялось в 1927 году среди русских эмигранток, и оно продолжалось в течение 12 лет до Второй мировой войны. В России конкурс возродился в 1993 году и с тех пор стал традиционным. Для участия в конкурсе необходимо соответствовать определенным требованиям: возраст от 18 до 23 лет, отсутствие детей и брака, а также активное участие в благотворительных мероприятиях.

Напомним, что уфимка Татьяна Политова представляла Башкортостан на национальном конкурсе «Мисс Россия 2023!», к сожалению призового места ей забрать не удалось. Подробнее о уроженке можно прочитать в материале Mkset.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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