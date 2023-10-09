Участником массовой резни в Уфе оказался полицейский из Башкирии

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Один из участников вызвал на помощь своего младшего брата, и вскоре была привлечена целая группа единомышленников. Среди них обнаружился 26-летний сержант полиции Дюртюлинского района, однако за несколько дней до стычки его перевели в МВД Краснодарского края, но он не явился на новое место службы, рассказывает издание «Mash-Batash».
После массового беспорядка, башкирского полицейского задержали и завели уголовное дело — краснодарские полицейские сразу же отказались иметь такого сотрудника в своих рядах. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия и в настоящее время находится под стражей.
Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по поводу ситуации
— Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводится служебная проверка. По предварительным данным, одним из участников конфликта был сотрудник Отдела МВД России по Дюртюлинскому району. По результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным основаниям., — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в конце сентября произошла массовая драка с применением холодного оружия на уфимской оптовой базе в микрорайоне Черниковка. В результате конфликта, шесть человек обратились за медицинской помощью. Отмечалось, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.