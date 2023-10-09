Участником массовой резни в Уфе оказался полицейский из Башкирии

Один из участников вызвал на помощь своего младшего брата, и вскоре была привлечена целая группа единомышленников. Среди них обнаружился 26-летний сержант полиции Дюртюлинского района, однако за несколько дней до стычки его перевели в МВД Краснодарского края, но он не явился на новое место службы, рассказывает издание «Mash-Batash».