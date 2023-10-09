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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Суд Уфы вновь продлил арест активистке Рамиле Саитовой*

Суд Уфы вновь продлил арест активистке Рамиле Саитовой*

9 октября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Женщину обвиняют в призывах к дезертирству.

Сегодня, 5 октября, Кировский райсуд Уфы продлил арест активистке Рамиле Саитовой*, которую обвиняют в призывах к дезертирству. Так, под стражей она как минимум пробудет еще до 13 января 2024 года.

Известно, что уголовное дело активистки будет рассматривать коллегия из трех судей. Соответствующее ходатайство поступило от государственного обвинителя.

Напомним, что задержана Рамиля Саитова* с середины мая по обвинению в публичных призывах к «деятельности, направленной против безопасности государства» в сети. По версии следствия, женщина в одном из своих роликах призвала мобилизованных граждан дезертировать с оружием. За это ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

В 2021 году Рамилю Саитову* уже приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении из-за публичных призывах к экстремистской деятельности. На свободу с учетом срока в СИЗО женщина вышла в августе 2022 года.

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Элина Сайфранова#Приговор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Приговор суда
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