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Published Сегодня, 05:39

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Субсидии на ЖКХ пересчитают жителям Башкирии в этом году: что изменится

Субсидии на ЖКХ пересчитают жителям Башкирии в этом году: что изменится

9 октября 2023, 05:39
Фото: 1MI
Об этом информирует пресс-служба министерства труда региона.

В соответствии с новыми нормами стоимости жилищно-коммунальных услуг, размер субсидии за сентябрь текущего года будет пересчитан. Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в период отопления выше, чем в межотопительный период, поэтому субсидии в отопительный период увеличатся.

Субсидии, назначенные на сентябрь 2023 года, будут автоматически пересчитаны, и гражданам не потребуется обращаться с документами для перерасчета. Это также затронет тех граждан, которые не получили субсидию на сентябрь 2023 года из-за того, что их расходы на коммунальные услуги не превысили максимально допустимый процент от общего дохода семьи.

Субсидия предоставляется в случае, если расходы на коммунальные услуги, рассчитанные по республиканским стандартам стоимости, превышают максимально допустимую долю расходов граждан в общем доходе семьи. Данные доли составляют 13% для многодетных и неполных семей и 18% для одиноких граждан, достигших определенного возраста. Также 16% скидка будет предоставлена одиноко проживающим гражданам, которые достигли возраста 70 лет и 20% скидка будет предоставлена остальным категориям граждан.

Напомним, что начиная с 9 октября в городских квартирах Уфы будет включено отопление. Согласно подписанному исполняющим обязанности главы администрации Уфы Сергеем Кожевниковым постановлению, это будет осуществлено в полном соответствии с новыми льготами по оплате отопления.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Субсидии#Новости Башкирии#Новости Уфы#Тарифы ЖКХ#Виалина Ахсанова
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