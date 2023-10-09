Субсидии на ЖКХ пересчитают жителям Башкирии в этом году: что изменится

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 07:42
В соответствии с новыми нормами стоимости жилищно-коммунальных услуг, размер субсидии за сентябрь текущего года будет пересчитан. Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в период отопления выше, чем в межотопительный период, поэтому субсидии в отопительный период увеличатся.
Субсидии, назначенные на сентябрь 2023 года, будут автоматически пересчитаны, и гражданам не потребуется обращаться с документами для перерасчета. Это также затронет тех граждан, которые не получили субсидию на сентябрь 2023 года из-за того, что их расходы на коммунальные услуги не превысили максимально допустимый процент от общего дохода семьи.
Субсидия предоставляется в случае, если расходы на коммунальные услуги, рассчитанные по республиканским стандартам стоимости, превышают максимально допустимую долю расходов граждан в общем доходе семьи. Данные доли составляют 13% для многодетных и неполных семей и 18% для одиноких граждан, достигших определенного возраста. Также 16% скидка будет предоставлена одиноко проживающим гражданам, которые достигли возраста 70 лет и 20% скидка будет предоставлена остальным категориям граждан.
Напомним, что начиная с 9 октября в городских квартирах Уфы будет включено отопление. Согласно подписанному исполняющим обязанности главы администрации Уфы Сергеем Кожевниковым постановлению, это будет осуществлено в полном соответствии с новыми льготами по оплате отопления.