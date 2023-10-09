Субсидии на ЖКХ пересчитают жителям Башкирии в этом году: что изменится

Субсидии, назначенные на сентябрь 2023 года, будут автоматически пересчитаны, и гражданам не потребуется обращаться с документами для перерасчета. Это также затронет тех граждан, которые не получили субсидию на сентябрь 2023 года из-за того, что их расходы на коммунальные услуги не превысили максимально допустимый процент от общего дохода семьи.