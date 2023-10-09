Стали известны отрасли в Башкирии, где наблюдается наибольший дефицит кадров

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Так, годом ранее, в сентябре 2022 года на одну активную вакансию приходилось 5,2 резюме, на сентябрь 2023 года данный показатель составил 3,5 активных резюме. снизившись в полтора раза. За год ситуация изменилась в сферах розничной торговли, домашнего, обслуживающего персонала и административный персонал, где дефицит кадров вырос в два раза.
Наиболее существенный дефицит был закфиксирован в сферах розничной торговли и автомобильного бизнеса — по 1,5 активных резюме на одну вакансию. Сравнительно низкие показатели также наблюдались в среди рабочего персонала (2,3), продажи, обслуживания клиентов (2,4), а также транспорта, логистики, перевозок (2,5).
Напомним, ранее региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу незанятых на одну вакансию в муниципалитетах Башкортостана. Согласно данным статистики на 1 сентября, наиболее напряженная ситуация была зафиксирована в Кугарчинском районе — 1,9 незанятых граждан на одну вакансию.