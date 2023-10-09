Стали известны отрасли в Башкирии, где наблюдается наибольший дефицит кадров

Так, годом ранее, в сентябре 2022 года на одну активную вакансию приходилось 5,2 резюме, на сентябрь 2023 года данный показатель составил 3,5 активных резюме. снизившись в полтора раза. За год ситуация изменилась в сферах розничной торговли, домашнего, обслуживающего персонала и административный персонал, где дефицит кадров вырос в два раза.