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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Дефицит кадров в Башкирии за год увеличился в 1,5 раза

Стали известны отрасли в Башкирии, где наблюдается наибольший дефицит кадров

9 октября 2023, 12:04
Фото: Midjourney

Дефицит кадров в Башкирии за год увеличился в 1,5 раза

Данные статистики публикует «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу hh.ru

Так, годом ранее, в сентябре 2022 года на одну активную вакансию приходилось 5,2 резюме, на сентябрь 2023 года данный показатель составил 3,5 активных резюме. снизившись в полтора раза. За год ситуация изменилась в сферах розничной торговли, домашнего, обслуживающего персонала и административный персонал, где дефицит кадров вырос в два раза.

Наиболее существенный дефицит был закфиксирован в сферах розничной торговли и автомобильного бизнеса — по 1,5 активных резюме на одну вакансию. Сравнительно низкие показатели также наблюдались в среди рабочего персонала (2,3), продажи, обслуживания клиентов (2,4), а также транспорта, логистики, перевозок (2,5).

Напомним, ранее региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу незанятых на одну вакансию в муниципалитетах Башкортостана. Согласно данным статистики на 1 сентября, наиболее напряженная ситуация была зафиксирована в Кугарчинском районе — 1,9 незанятых граждан на одну вакансию.

#Общество#Новости Башкирии#Рабочие места#Рынок труда#Трудоустройство#Работа#Азамат Нухов#Дефицит кадров
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