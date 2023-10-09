Есть в каждом доме: популярный предмет взорвался в обычной квартире в Уфе

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сегодня около семи часов утра по местному времени в МЧС Башкирии поступило сообщение о взрыве в жилом многоквартирном доме по улице Авроры. Прибывшие на место пожарные обнаружили повреждение остекления балкона одной из квартир снаружи дома. После вскрытия входной двери в квартиру, был бнаружен поврежденный аэрозольный баллончик освежителя воздуха.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем: находившаяся в помещении туалетная бумага загорелась от тлевшего рядом с ней окурка. Впоследствии от горящей бумаги нагрелся аэрозольный баллончик освежителя воздуха — произошла его разгерметизация.
К счастью, на момент взрыва никого из жильцов квартиры не было дома — никто не пострадал. Огнем повреждена межкомнатная дверь туалета на площади 0,5 кв. м. Конструктивные элементы дома не повреждены.