Есть в каждом доме: популярный предмет взорвался в обычной квартире в Уфе

Сегодня около семи часов утра по местному времени в МЧС Башкирии поступило сообщение о взрыве в жилом многоквартирном доме по улице Авроры. Прибывшие на место пожарные обнаружили повреждение остекления балкона одной из квартир снаружи дома. После вскрытия входной двери в квартиру, был бнаружен поврежденный аэрозольный баллончик освежителя воздуха.