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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Взорвавшийся освежитель воздуха частично снес балкон в жилом доме в Уфе

Есть в каждом доме: популярный предмет взорвался в обычной квартире в Уфе

9 октября 2023, 10:36
Фото: МЧС Башкортостан

Взорвавшийся освежитель воздуха частично снес балкон в жилом доме в Уфе

Взрыв не затронул конструктивные элементы дома, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сегодня около семи часов утра по местному времени в МЧС Башкирии поступило сообщение о взрыве в жилом многоквартирном доме по улице Авроры. Прибывшие на место пожарные обнаружили повреждение остекления балкона одной из квартир снаружи дома. После вскрытия входной двери в квартиру, был бнаружен поврежденный аэрозольный баллончик освежителя воздуха.

Фото: МЧС Башкортостан

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем: находившаяся в помещении туалетная бумага загорелась от тлевшего рядом с ней окурка. Впоследствии от горящей бумаги нагрелся аэрозольный баллончик освежителя воздуха — произошла его разгерметизация.

Фото: МЧС Башкортостан

К счастью, на момент взрыва никого из жильцов квартиры не было дома — никто не пострадал. Огнем повреждена межкомнатная дверь туалета на площади 0,5 кв. м. Конструктивные элементы дома не повреждены.

#Общество#Происшествия#Город#Новости Уфы#МЧС#Безопасность#Взрыв#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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