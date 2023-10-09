Скандал в Роспотребнадзоре, открытие Октябрьской революции в Уфе и болезнь Шевчука

Кировский райсуд Уфы вновь продлил арест активистке Рамиле Саитовой (включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга). Под стражей она как минимум пробудет еще до 13 января 2024 года. Задержана по обвинению в публичных призывах к «деятельности, направленной против безопасности государства» в сети. По версии следствия, женщина в одном из своих роликах призвала мобилизованных граждан дезертировать с оружием. За это ей может грозить до 6 лет лишения свободы.