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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Скандал в Роспотребнадзоре, открытие Октябрьской революции в Уфе и болезнь Шевчука

9 октября 2023, 16:40
Главные события 9 октября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.

Анна Казак оказалась в центре скандала, причиной тому послужил ее профиль в запрещенной социальной сети Instagram (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены). Глава Роспотребнадзора активно вела свой аккаунт и регулярно выпускала короткие и полезные ролики. Однако такая активность понравилась не всем. Так, общественник Альберт Рахматуллин обратился в прокуратуру Башкирии с просьбой пояснить, почему глава Роспотребнадзора ведет страничку в признанной экстремистской социальной сети. Прокуратура в свою очередь объявила Казак официальное предостережение.

Кировский райсуд Уфы вновь продлил арест активистке Рамиле Саитовой (включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга). Под стражей она как минимум пробудет еще до 13 января 2024 года. Задержана по обвинению в публичных призывах к «деятельности, направленной против безопасности государства» в сети. По версии следствия, женщина в одном из своих роликах призвала мобилизованных граждан дезертировать с оружием. За это ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре этого года. На данный момент музыкант проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря. В связи с этим ДДТ переносят концерты в рамках тура, который должен был стартовать в октябре, переносят на следующий год.

В Уфе открыли движение по улице Октябрьской революции. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, проезд открыт на участке в 540 метров от улицы Воровского до Новомостовой. Проезжая часть была сужена до 7 метров, по одной полосе в каждом направлении. В то же время тротуары будут расширены до 4,5 метра. На проезжей части нанесена пока временная разметка желтого цвета, а по четной стороне улицы смонтировано освещение.

#Элина Сайфранова
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