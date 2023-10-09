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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:13

Росгвардия задержала странного мужчину возле школы в Иркутске

9 октября 2023, 10:12
Бойцы Росгвардии арестовали мужчину возле школы №16 в Иркутске, который вел себя странно, а затем передали его медикам скорой помощи, информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел 7 октября, когда экипаж получил тревожный вызов во время патрулирования. Охранник школы сообщил о наличии мужчины у входа, который пугает учеников и их родителей, после чего бойцы Росгвардии прибыли на место вызова, пишет RT.

«Учитывая, что мужчина находился в неустойчивом психическом состоянии, бойцы Росгвардии задержали правонарушителя и решили вызвать бригаду скорой помощи», — говорится в заявлении.

Сообщается, что мужчина был передан бригаде медицинского персонала.

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