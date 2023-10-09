Росгвардия задержала странного мужчину возле школы в Иркутске

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел 7 октября, когда экипаж получил тревожный вызов во время патрулирования. Охранник школы сообщил о наличии мужчины у входа, который пугает учеников и их родителей, после чего бойцы Росгвардии прибыли на место вызова, пишет RT.