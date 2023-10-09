Росгвардия задержала странного мужчину возле школы в Иркутске

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел 7 октября, когда экипаж получил тревожный вызов во время патрулирования. Охранник школы сообщил о наличии мужчины у входа, который пугает учеников и их родителей, после чего бойцы Росгвардии прибыли на место вызова, пишет RT.
«Учитывая, что мужчина находился в неустойчивом психическом состоянии, бойцы Росгвардии задержали правонарушителя и решили вызвать бригаду скорой помощи», — говорится в заявлении.
Сообщается, что мужчина был передан бригаде медицинского персонала.