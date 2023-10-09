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Published Сегодня, 03:12

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Осталось недолго: первый снег накроет Башкирию уже на днях

Осталось недолго: первый снег накроет Башкирию уже на днях

9 октября 2023, 03:12
Фото: 1MI
Об этом свидетельствуют данные синоптиков

В понедельник, 9 октября, синоптики прогнозируют сильные дожди, с непродолжительными снегопадами в северных районах. Ветер будет западный, юго-западный, умеренный, и местами наблюдаться сильные порывы. Температура воздуха в течение дня составит от +6 до +11°.

10 октября, во вторник, местами будет небольшой дождь, а ночью в юго-восточных районах ожидается небольшой снег. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Термометры покажут от -2 до +3° ночью и от +3 до +8° днем.

В среду, 11 октября, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а на дорогах горных районов будет гололедица ночью и утром. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха будет от -2 до +3° ночью и от +3 до +8° днем.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Холодная погода
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