Осталось недолго: первый снег накроет Башкирию уже на днях

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 04:40
В понедельник, 9 октября, синоптики прогнозируют сильные дожди, с непродолжительными снегопадами в северных районах. Ветер будет западный, юго-западный, умеренный, и местами наблюдаться сильные порывы. Температура воздуха в течение дня составит от +6 до +11°.
10 октября, во вторник, местами будет небольшой дождь, а ночью в юго-восточных районах ожидается небольшой снег. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Термометры покажут от -2 до +3° ночью и от +3 до +8° днем.
В среду, 11 октября, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а на дорогах горных районов будет гололедица ночью и утром. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха будет от -2 до +3° ночью и от +3 до +8° днем.