Осталось недолго: первый снег накроет Башкирию уже на днях

В среду, 11 октября, ожидается небольшой дождь и мокрый снег, а на дорогах горных районов будет гололедица ночью и утром. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха будет от -2 до +3° ночью и от +3 до +8° днем.