mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Названы самые зараженные опасной болезнью районы Башкирии

Названы самые зараженные опасной болезнью районы Башкирии

9 октября 2023, 03:40
Фото: 1MI
По данным Минздрава РБ, зарегистрированы высокие показатели заболеваемости в некоторых муниципалитетах Башкирии. Это опасное заболевание становится все более распространенным.

В 2022 году заболеваемость гонореей в республике составила 4,1 случая на каждые 100 тысяч жителей. Наиболее тревожная ситуация была зарегистрирована в Стерлитамаке, где показатель составил 12,7 случая на 100 тысяч населения.

Также в списке с высоким уровнем заболеваемости находятся Хайбуллинский (103), Стерлитамакский (9,1) районы, а также города Уфа (7,5), Межгорье (6,6) и Октябрьский (6,1).

Отметим, что в 2022 году не было зарегистрировано ни одного случая гонореи в 43 муниципалитетах Башкирии.

Ранее Mkset сообщал, что наиболее остро проблема с заболеваемостью гонокковской болезнью стоит в Хайбуллинском районе — 10,27 на 100 тысяч жителей. На втором и третьем месте антирейтинга расположились Стерлитамакский район (9,05) и Уфа (7,5). Помимо этого высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в Октябрьском, Бураевском, Мишкинском, Мечетлинском и Караидельском районах.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Здоровье#Болезнь#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Сегодня, 10:45
Осталось недолго: первый снег накроет Башкирию уже на днях
Сегодня, 03:12
Какая школа самая лучшая в Уфе. Топ-5 школ
Сегодня, 05:55
Главврач скандальной Сибайской больницы покинул свой пост
Сегодня, 07:40
Выходной ожидает жителей Башкирии на этой неделе
Сегодня, 06:49
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15