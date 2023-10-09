Названы самые зараженные опасной болезнью районы Башкирии

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В 2022 году заболеваемость гонореей в республике составила 4,1 случая на каждые 100 тысяч жителей. Наиболее тревожная ситуация была зарегистрирована в Стерлитамаке, где показатель составил 12,7 случая на 100 тысяч населения.
Также в списке с высоким уровнем заболеваемости находятся Хайбуллинский (103), Стерлитамакский (9,1) районы, а также города Уфа (7,5), Межгорье (6,6) и Октябрьский (6,1).
Отметим, что в 2022 году не было зарегистрировано ни одного случая гонореи в 43 муниципалитетах Башкирии.
Ранее Mkset сообщал, что наиболее остро проблема с заболеваемостью гонокковской болезнью стоит в Хайбуллинском районе — 10,27 на 100 тысяч жителей. На втором и третьем месте антирейтинга расположились Стерлитамакский район (9,05) и Уфа (7,5). Помимо этого высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в Октябрьском, Бураевском, Мишкинском, Мечетлинском и Караидельском районах.