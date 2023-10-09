Названы самые зараженные опасной болезнью районы Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что наиболее остро проблема с заболеваемостью гонокковской болезнью стоит в Хайбуллинском районе — 10,27 на 100 тысяч жителей. На втором и третьем месте антирейтинга расположились Стерлитамакский район (9,05) и Уфа (7,5). Помимо этого высокие показатели заболеваемости были зафиксированы в Октябрьском, Бураевском, Мишкинском, Мечетлинском и Караидельском районах.