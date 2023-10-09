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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:33

Назван максимальный срок подачи отопления во все жилые дома Уфы и Башкирии

Назван максимальный срок подачи отопления во все жилые дома Уфы и Башкирии

9 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Об этом сообщили на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан

Юрий Палтусов, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства РБ, проинформировал что температурный порог ниже +8 градусов наступил вчера.

— Предлагаю с сегодняшнего дня начать повсеместный пуск тепла в многоквартильные дома и завершить подачу 12 октября текущего года. Таким образом обеспечить соблюдение правил предоставления коммунальных услуг., — Высказался Палтусов.

Напомним, что отопление должны включать не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была зафиксирована на уровне ниже +8°С.

#Общество#Башкирия#Отопительный сезон#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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