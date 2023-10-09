Назван максимальный срок подачи отопления во все жилые дома Уфы и Башкирии

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Юрий Палтусов, исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства РБ, проинформировал что температурный порог ниже +8 градусов наступил вчера.
— Предлагаю с сегодняшнего дня начать повсеместный пуск тепла в многоквартильные дома и завершить подачу 12 октября текущего года. Таким образом обеспечить соблюдение правил предоставления коммунальных услуг., — Высказался Палтусов.
Напомним, что отопление должны включать не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была зафиксирована на уровне ниже +8°С.