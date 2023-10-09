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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Когда отпускать ребенка в школу одного: советы психолога

9 октября 2023, 09:26
Чтобы ребенок мог ходить в школу самостоятельно, необходимо убедиться, что он хорошо знает дорогу до школы и обратно. Об этом сообщила детский психолог Елена Митягина. Она советует родителям провести с ребенком месяц, чтобы пройти весь маршрут вместе и убедиться, что ребенок не заблудится.

Кроме того, ребенок должен точно знать свой адрес и все пути от дома до школы и обратно. Психолог предлагает родителям играть с детьми в ситуации, когда им приходится общаться с незнакомыми людьми, и объяснять, что это опасно, пишет news.ru.

Еще одно важное правило — ребенок должен знать номер телефона родителя наизусть. Это поможет ему связаться с родителем даже в случае потери или разрядки телефона. Кроме того, ребенку необходимо знать правила дорожного движения и переходить дорогу только на зеленый свет.

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