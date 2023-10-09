Когда отпускать ребенка в школу одного: советы психолога

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Кроме того, ребенок должен точно знать свой адрес и все пути от дома до школы и обратно. Психолог предлагает родителям играть с детьми в ситуации, когда им приходится общаться с незнакомыми людьми, и объяснять, что это опасно, пишет news.ru.
Еще одно важное правило — ребенок должен знать номер телефона родителя наизусть. Это поможет ему связаться с родителем даже в случае потери или разрядки телефона. Кроме того, ребенку необходимо знать правила дорожного движения и переходить дорогу только на зеленый свет.