Когда отпускать ребенка в школу одного: советы психолога

Чтобы ребенок мог ходить в школу самостоятельно, необходимо убедиться, что он хорошо знает дорогу до школы и обратно. Об этом сообщила детский психолог Елена Митягина. Она советует родителям провести с ребенком месяц, чтобы пройти весь маршрут вместе и убедиться, что ребенок не заблудится.