Какой юрист является некомпетентным — мнение эксперта

Во-первых, если юрист предлагает составить договор на большое количество страниц, это может быть признаком плохой практики. Также следует обратить внимание на заявления о своей универсальности — если юрист говорит, что разбирается во всех сферах законодательства, скорее всего, его знания поверхностные. Об этом Ким рассказал в интервью с RuNews24.Ru.