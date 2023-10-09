Какой юрист является некомпетентным — мнение эксперта

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Во-первых, если юрист предлагает составить договор на большое количество страниц, это может быть признаком плохой практики. Также следует обратить внимание на заявления о своей универсальности — если юрист говорит, что разбирается во всех сферах законодательства, скорее всего, его знания поверхностные. Об этом Ким рассказал в интервью с RuNews24.Ru.
Еще один «красный флаг» — обещания 100% гарантии победы в суде. Нет ни одного уважающего себя специалиста, который мог бы дать такую гарантию, подчеркнул Ким.
Также следует быть осторожным, если юрист обещает быстрый результат и торопится при подписании договора. Это может означать, что он не даёт клиенту возможность ознакомиться с условиями документа.
Еще один признак некомпетентного юриста — отсутствие указания объёма работы и полной суммы в договоре. Это может говорить о том, что он не намерен выполнять его условия и преследует только свою финансовую выгоду.
Также стоит обратить внимание, если юрист навязывает клиенту жалобы или заявления, которые не имеют отношения к делу, занижает цены на юридические услуги или сохраняет анонимность, не указывая даже названия своей фирмы. Демонстрация многочисленных благодарственных писем от несуществующих организаций также может быть признаком некомпетентности юриста.