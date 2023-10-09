Какая школа самая лучшая в Уфе. Топ-5 школ

Согласно данным с Яндекс.карт, рейтинг гимназии также высокий — 4,3 звезды из 5. Отметим, что оценка складывается из отзывов горожан. Среди положительных отзывов родители и бывшие ученики отмечают сильный педагогический состав и упор на изучение языков. В то же время в некоторых отзывах сообщается об унижениях детей по внешним признакам и по денежному достатку семьи, а также жалуются на занижение оценок.