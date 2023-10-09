Какая школа самая лучшая в Уфе. Топ-5 школ

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Первое место в нашем рейтинге по количеству стобалльников ЕГЭ заняла Гимназия №39 им. А. Ш. Файзуллина. Всего в прошлом учебном году в учреждении четыре ученика получили максимальный балл по ЕГЭ.
Согласно данным с Яндекс.карт, рейтинг гимназии также высокий — 4,3 звезды из 5. Отметим, что оценка складывается из отзывов горожан. Среди положительных отзывов родители и бывшие ученики отмечают сильный педагогический состав и упор на изучение языков. В то же время в некоторых отзывах сообщается об унижениях детей по внешним признакам и по денежному достатку семьи, а также жалуются на занижение оценок.
На второй строчке разместился физико-математический лицей №93, где сто баллов по ЕГЭ получили два школьника. Что касается рейтинга на Яндекс.Картах, то учреждение имеет 4,2 звезды.
Так, первоочередно ученики и их родители обращают внимание на плохое состояние туалета в школе. А еще на устаревшую систему обучения и грубость учителей, которые «сильно повышают тон на учащихся».
— Когда иду в школу и смотрю на её здание, думаю, что иду в заброшенную психушку. Охранники — это бабки и деды. А если на нас реально нападут, что они сделают? Я бы поставил 0 звёзд, если можно было, — пишет пользователь.
В то же время пользователи пишут, что лицей дает ученикам сильнейшее физико-математическое образование.
Третье место у Лицея №106 «Содружество», где также максимальный балл по ЕГЭ получили два ученика, однако рейтинг в открытых источниках составил 4,1 звезды.
Среди отзывов родителей и учеников положительно характеризуются учителя, которые и ранее помогали ученикам получить 100 баллов по ЕГЭ. В негативных отзывах отмечается программа обучения детей и преподавательский состав, только в этот раз родители называют его слабым.
— Я не советую эту школу для получения образования, так как школа с каждым годом становится хуже, и учительский состав очень слабый, — пишет Алена Л.
Обращают внимание в отзывах и на безопасность учащихся. Со слов пользователей, «охрана — просто ужас».
«Инженерный лицей № 83 им. М. С. Пинского УГНТУ» в прошлом учебном году выпустил одного стобалльника по ЕГЭ. Между тем рейтинг учебного заведения составил 4,3 звезды.
В первую очередь отмечается то, что лицей является хорошей подготовкой для поступления в УГНТУ. Пишут и о сильном преподавательском составе.
В то же время ученики сообщают о «невозможном вступительном экзамене» и повторении одного и того же вместо изучения новых тем.
— Ничего хорошего… атмосфера невыносимая. При поступлении в вуз никак не повлияет. Просто понты, — пишет Гульнара С
Третью строчку вместе с лицеем №83 разделила школа №131, где также 100 баллов по ЕГЭ получил один ученик, а рейтинг в открытых источниках составил 4,3 звезды.
Среди плюсов ученики школы отмечают «сильных» учителей, отремонтированные кабинеты и лояльное отношение к форме.
Среди минусов — «ужасное состояние» туалетов, атмосферу на уроках. В частности, в отзывах говорится, что учителя якобы иногда отрываются на детях и доводят их до слез.
— Некоторые учителя имеют привычку оставлять детей на уроках одних, расписание составлено просто отвратительно, — пишет пользователь.
Четвертое место у лицея №5 с естественно-научным профилем. Выпустился из школы в 2022-2023 учебных года один стобалльник по ЕГЭ, а рейтинг образовательного учреждения — 4,2 звезды.
На сервисе Яндекс.карт ученики пишут о «классных учителях», конкурсах и олимпиадах, а также о строгом отношении к школьной форме.
В то же время другие пользователи говорят о нагруженной программе.
Один ученик гимназии сдал ЕГЭ на 100 баллов и в № 3 имени А. М. Горького. Рейтинг учебного заведения составляет 4,2 звезды.
В основном бывшие ученики сообщают о хорошем образовании и большом объеме полученных знаний.
— Отличная школа, отличный директор, весь педсостав, детям очень интересно учится, там в моде знания, чем больше знает ребенок, тем больше ему хочется знать, — пишет бывшая ученица.
Однако другие родители учеников рассказывают о тараканах на стенах в столовой.
На четвертой строчке также с одним стобалльником и рейтингом в 4,2 звезды располагается и Центр образования №114 с углубленным изучением отдельных предметов.
В открытых источниках о школе в положительных отзывах сообщают о чистоте в школе и качестве образования в начальных классах. Среди негативных отзывов родители сообщают о большом количестве домашних заданий и агрессии со стороны учителей.
Также четвертую строчку с теми же показателями разделяет Лицей №153. В отзывах о школе родители и ученики пишут о доброжелательной атмосфере и потрясающих преподавателях.
— Учебное заведение, где созданы все условия и атмосфера для развития личности ребенка. Также хочу отметить работу штатного психолога при возникновении трудностей. Беседы с родителями и ребенком помогают обойти подводные камни в достижении высоких целей. Советую всем, у кого способные и трудолюбивые дети, — Людмила М.
Однако бывают и негативные отзывы о «показном» высоком рейтинге.
Четвертую строчку на равне с предыдущими учреждениями занимает и Центр образования №159. В отзывах в открытых источниках некоторые ученики и их родители характеризуют школу как «хорошую», другая половина пишет о «не самом лучшем» преподавательском составе, который якобы оценивает не знания о учащихся, а их внешний вид.
На пятой строчке мы разместили гимназию №82, где в прошлом учебном году также выпустился один стобалльник, однако рейтинг в Яндекс.картах у учебного заведения 4 звезды.
В основном в положительных отзывах пишут о том, что гимназия «замечательная» со своими традициями. Среди негативных отмечают якобы «отвратительное» отношение к детям и «неподобающем» поведении охранников.