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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Хабиров представил нового главу одного из районов Башкирии

Хабиров представил нового главу одного из районов Башкирии

9 октября 2023, 07:32
Фото: https://vk.com/gilmievsn
Об этом стало известно на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан

Главой Янаульского района Башкирии был избран 55-летний Салават Гильмиев.

Ранее Гильмиев занимал должность замглавы районной администрации. С середины сентября он исполнял обязанности руководителя муниципалитета после того, как предыдущий глава Ильшат Вазигатов был избран депутатом Курултая Башкирии.

На конкурсе Салавату Гильмиеву составили конкуренцию директор янаульской УК «Управ Дом» Руслан Юсупов и директор МАУ «Оператор питания 'Школьник'» Ильфир Гараев.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Глава района
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