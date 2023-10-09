Хабиров представил нового главу одного из районов Башкирии

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Главой Янаульского района Башкирии был избран 55-летний Салават Гильмиев.
Ранее Гильмиев занимал должность замглавы районной администрации. С середины сентября он исполнял обязанности руководителя муниципалитета после того, как предыдущий глава Ильшат Вазигатов был избран депутатом Курултая Башкирии.
На конкурсе Салавату Гильмиеву составили конкуренцию директор янаульской УК «Управ Дом» Руслан Юсупов и директор МАУ «Оператор питания 'Школьник'» Ильфир Гараев.