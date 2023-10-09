Главврач скандальной Сибайской больницы покинул свой пост

Отметим, что Сибайская городская больница за последние два года стала одним из частых антигероев материалов региональных и даже федеральных СМИ из-за проблем, которые не могут решить годами. Mkset неоднократно освещал вопиющие случаи непрофессионализма и неадекватного отношения к пациентам, из-за чего люди вынуждены были ездить за медицинской помощью в соседний город. К сожалению, подобное приводило и к летальным исходам — напомним о смерти семилетнего мальчика, в которой родители обвиняют врачей сибайской ЦГБ. По словам сотрудников, ситуация в больнице резко ухудшилась в 2019 году, когда здесь сменилось руководство и место главного врача занял Радик Надыргулов. Примечательно, что даже случаи коррупции, за которой сотрудники больницы получили срок и которые вновь «прославили» сибайскую ЦГБ на федеральном уровне, остались без реакции властей. Вместе с тем сибайцы не раз жаловались на недостаточность квалифицированных специалистов и отток врачей из медучреждения.