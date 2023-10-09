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Главврач скандальной Сибайской больницы покинул свой пост

Главврач скандальной Сибайской больницы покинул свой пост

9 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Главврач Сибайской больницы Радик Надыргулов стал главным врачом уфимской больницы №21.

Сегодня, 9 октября, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин представил коллективу 21-й городской клинической больницы Уфы нового главврача — Радика Надыргулова, покинувшего аналогичный пост в Центральной городской больнице Сибая.

Ринат Нагаев, ранее возглавлявший больницу №21, избран депутатом Госсобрания и будет работать в парламенте в качестве заместителя председателя Комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.

Отметим, что Сибайская городская больница за последние два года стала одним из частых антигероев материалов региональных и даже федеральных СМИ из-за проблем, которые не могут решить годами. Mkset неоднократно освещал вопиющие случаи непрофессионализма и неадекватного отношения к пациентам, из-за чего люди вынуждены были ездить за медицинской помощью в соседний город. К сожалению, подобное приводило и к летальным исходам — напомним о смерти семилетнего мальчика, в которой родители обвиняют врачей сибайской ЦГБ. По словам сотрудников, ситуация в больнице резко ухудшилась в 2019 году, когда здесь сменилось руководство и место главного врача занял Радик Надыргулов. Примечательно, что даже случаи коррупции, за которой сотрудники больницы получили срок и которые вновь «прославили» сибайскую ЦГБ на федеральном уровне, остались без реакции властей. Вместе с тем сибайцы не раз жаловались на недостаточность квалифицированных специалистов и отток врачей из медучреждения.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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