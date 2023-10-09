«Не хватает»: Хабиров сделал важное заявление по ситуации с автобусами в Уфе

Также глава региона попросил внимательнее реагировать на требования жителей. По его словам, в Уфе «нет-нет, но возникают вопросы и запросы жителей о том, что не хватает транспорта». Отдельно он обратился к мэру с требованием обратить внимание на ситуацию в Зелёной роще.