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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Глава Башкирии обратился к мэру Уфы с требованием разобраться с транспортом

«Не хватает»: Хабиров сделал важное заявление по ситуации с автобусами в Уфе

9 октября 2023, 07:46
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Глава Башкирии обратился к мэру Уфы с требованием разобраться с транспортом

По его словам, закупка новых автобусов продолжится.

Глава Башкирии потребовал разобраться с транспортной ситуацией.

Глава Башкирии потребовал от исполнительной власти региона и администрации Уфы внести изменения в транспортную систему. После отчёта министра транспорта Александра Клебанова, Радий Хабиров похвалился новыми большими автобусами для «Башавтотранса». Также он попросил ведомство «организовать более точное движение»

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Хабиров отметил, что закупка новых автобусов будет продолжаться. Тем не менее, считает чиновник, в этой ситуации важно принимать правильные организационные решения.

Также глава региона попросил внимательнее реагировать на требования жителей. По его словам, в Уфе «нет-нет, но возникают вопросы и запросы жителей о том, что не хватает транспорта». Отдельно он обратился к мэру с требованием обратить внимание на ситуацию в Зелёной роще.

#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Хабиров#Идэль Гумеров#Ратмир Мавлиев
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