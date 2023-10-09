«Не хватает»: Хабиров сделал важное заявление по ситуации с автобусами в Уфе

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Глава Башкирии потребовал разобраться с транспортной ситуацией.
Глава Башкирии потребовал от исполнительной власти региона и администрации Уфы внести изменения в транспортную систему. После отчёта министра транспорта Александра Клебанова, Радий Хабиров похвалился новыми большими автобусами для «Башавтотранса». Также он попросил ведомство «организовать более точное движение»
Хабиров отметил, что закупка новых автобусов будет продолжаться. Тем не менее, считает чиновник, в этой ситуации важно принимать правильные организационные решения.
Также глава региона попросил внимательнее реагировать на требования жителей. По его словам, в Уфе «нет-нет, но возникают вопросы и запросы жителей о том, что не хватает транспорта». Отдельно он обратился к мэру с требованием обратить внимание на ситуацию в Зелёной роще.