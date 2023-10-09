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Еще в 30 малонаселенных деревень Башкирии пришел высокоскоростной интернет МТС

Еще в 30 малонаселенных деревень Башкирии пришел высокоскоростной интернет МТС

9 октября 2023, 08:21
Фото: МТС
Цифровая экосистема обеспечила связью малонаселенные деревни еще в 14 районах Башкирии. Скоростной интернет компании появился в 30 населенных пунктах, в которых живут от 100 до 500 человек. В общей сложности доступ к сети мобильного интернета получили более 10 тысяч местных жителей.

Осенью 2023 года МТС провела масштабную работу, в результате которой жители малых населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету.

— Обеспечить связью малые и удаленные села региона — непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Мы понимаем, что зачастую в малонаселенных деревнях проживают пожилые люди, которые прежде всего нуждаются в голосовой связи. Мы рады, что с каждым годом белых пятен на карте республики становится все меньше, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Увеличение скорости мобильного интернета коснулось населенных пунктов в Мечетлинском, Шаранском, Янаульском, Бижбулякском, Кигинском, Белорецком, Татышлинском, Караидельском, Аскинском, Зианчуринском, Буздякском, Архангельском, Белебеевском, Калтасинском районах. В общей же сложности с начала года 150 населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету оператора. Качественной связью и интернетом покрыты и совсем небольшие деревни, такие, как Круш Караидельского района с населением менее 170 человек, и популярные у туристов локации — деревня Сарва, где располагается одноименный красивый водоем карстового происхождения и геологический памятник природы.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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