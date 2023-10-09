Еще в 30 малонаселенных деревень Башкирии пришел высокоскоростной интернет МТС

Увеличение скорости мобильного интернета коснулось населенных пунктов в Мечетлинском, Шаранском, Янаульском, Бижбулякском, Кигинском, Белорецком, Татышлинском, Караидельском, Аскинском, Зианчуринском, Буздякском, Архангельском, Белебеевском, Калтасинском районах. В общей же сложности с начала года 150 населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету оператора. Качественной связью и интернетом покрыты и совсем небольшие деревни, такие, как Круш Караидельского района с населением менее 170 человек, и популярные у туристов локации — деревня Сарва, где располагается одноименный красивый водоем карстового происхождения и геологический памятник природы.