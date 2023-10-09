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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Эксперт назвал четыре способа подбора квалифицированного юриста

9 октября 2023, 06:43
Адвокат Игорь Ким рассказал о четырех проверенных способах выбора опытного юриста, которые помогут избежать возможных проблем.

Во-первых, стоит изучить отзывы и рекомендации о юридических компаниях и выбрать те, которым можно доверять, пишет ИА RuNews24.ru

Во-вторых, следует учесть соотношение «цена-качество» при выборе услуги. Важно также оценить профессионализм и надежность специалистов.

Третий совет — изучить «гарантийные» случаи и условия их наступления. Все обещания и гарантии должны быть прописаны в договоре. Если что-то не указано в договоре, значит этого нет.

И последнее, но не менее важное — изучить дела компании или адвоката, с которыми вы планируете сотрудничать. Рекомендуется личное посещение компании, встреча с адвокатами для формирования собственного мнения.

«При выборе специалиста необходимо ориентироваться не только на цену, но и на его компетенции», — подчеркнул Игорь Ким.

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